Полузащитник «Реала» Эден Азар сыграл в футболке с номером 50 в матче с «Баварией» (1:3) в рамках Международного кубка чемпионов. Отмечается, что футболист выбрал этот номер в честь 50-летней годовщины высадки человека на Луну.

В первом матче за «Реал» Азар сыграл под необычным номером

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