Футбол

В первом матче за «Реал» Азар сыграл под необычным номеромМатч ТВ 03:59

Полузащитник «Реала» Эден Азар сыграл в футболке с номером 50 в матче с «Баварией» (1:3) в рамках Международного кубка чемпионов. Отмечается, что футболист выбрал этот номер в честь 50-летней годовщины высадки человека на Луну.
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В первом матче за «Реал» Азар сыграл под необычным номером

Матч ТВ03:59

Азар в дебютном матче за «Реал» играл под номером 50

Спорт-Экспрессвчера в 21:50

Азар сыграл с «Баварией» под 50-м номером в честь 50-летия высадки человека на Луну

Sports.ru03:38

Азар в первом матче за «Реал» сыграл в футболке с № 50 в честь годовщины высадки на Луну

Sport24.ruвчера в 23:23

Азар вышел под номером 50 в честь годовщины высадки на Луну

Газета.Ru00:34

Азар дебютировал за «Реал» под 50-м номером в честь годовщины высадки на Луну

Бомбардир.ру00:19

В первом матче за «Реал» Азар сыграл под необычным номером

Sportbox.RU03:59
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