Общество

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочекРоссийская газета 13:56

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
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