Футбол

В период выступления за «Реал» Бэйл получил 22 травмы
Бомбардир.ру
10:06

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не смог продолжить встречу 17-го тура Примеры с «Вильярреалом» (2:2). Валлиец получил повреждение на 39-й минуте, и в перерыве был заменен на Иско. Эта травма стала для футболиста 22-й за время его выступления в мадридском клубе.
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Британский футболист
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