В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетахРоссийская газета вчера в 09:33

В Пензенской области разгорелся скандал во время сдачи ЕГЭ в школе №226 города Заречного. Родители утверждают, что за учениками следили даже в туалете, чтобы они не списывали, поэтому в кабинках сняли двери. Информация об этом появилась в соцсетях после сдачи экзамена по литературе и географии.

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

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