Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетахРоссийская газета вчера в 09:33

В Пензенской области разгорелся скандал во время сдачи ЕГЭ в школе №226 города Заречного. Родители утверждают, что за учениками следили даже в туалете, чтобы они не списывали, поэтому в кабинках сняли двери. Информация об этом появилась в соцсетях после сдачи экзамена по литературе и географии.
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В одной из школ в Пензенской области во время ЕГЭ в туалетах сняли двери, чтобы следить за детьми

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Говорит Москвавчера в 09:29

Скандал на ЕГЭ в Заречном – в кабинках туалета сняли двери и смотрели, как дети справляют нужду (ВИДЕО)

1pnz.ruвчера в 01:26
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