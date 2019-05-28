Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетахРоссийская газета 09:33
В Пензенской области разгорелся скандал во время сдачи ЕГЭ в школе №226 города Заречного. Родители утверждают, что за учениками следили даже в туалете, чтобы они не списывали, поэтому в кабинках сняли двери. Информация об этом появилась в соцсетях после сдачи экзамена по литературе и географии.
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Происшествия
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Общество
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Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
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Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
Обновлено в 03:37
Хоккей
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Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
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Премьер-министр Японии осудил нападение на детей в Кавасаки
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решительно осудил инцидент в городе Кавасаки, где во вторник вооруженный ножами мужчина напал на группу детей.
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Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
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Общество
Названы самые востребованные профессии
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В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
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