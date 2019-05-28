Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетахРоссийская газета 09:33

В Пензенской области разгорелся скандал во время сдачи ЕГЭ в школе №226 города Заречного. Родители утверждают, что за учениками следили даже в туалете, чтобы они не списывали, поэтому в кабинках сняли двери. Информация об этом появилась в соцсетях после сдачи экзамена по литературе и географии.
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Власти объяснили отсутствие дверей в туалетах в школе во время ЕГЭ

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Скандал на ЕГЭ в Заречном – в кабинках туалета сняли двери и смотрели, как дети справляют нужду (ВИДЕО)

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