В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетахРоссийская газета 09:33

Как уже многие знают, в 226 школе, единственной школе города, где сдают ЕГЭ и ОГЭ, убрали все двери в кабинках туалетов.

с чего всё началось

В Пензенской области разгорелся скандал во время сдачи ЕГЭ в школе №226 города Заречного. Родители утверждают, что за учениками следили даже в туалете, чтобы они не списывали, поэтому в кабинках сняли двери. Информация об этом появилась в соцсетях после сдачи экзамена по литературе и географии.

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Политика В Вильнюсе задержали шеф-редактора Sputnik Литва «Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан сегодня в аэропорту Вильнюса», — сообщил RNS Барщевский.

Авто Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет Новый купе-кроссовер Renault Arkana из «приветственной» серии Edition One, ранее доступный для заказа только в красном цвете Red Fusion, получил новый эксклюзивный цвет – коричневый Tenakuru.

Происшествия Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.

Общество Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.

Шоу-бизнес Собака укусила дочь Салтыковой за лицо Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.

Происшествия В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб.

Энергетика Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.

Здоровье Прокуратура Московского районе информирует об ОМС В случае изменения места жительства застрахованный гражданин обязан осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту жительства в течение одного месяца, если в новом регионе проживания отсутствует страховая медицинская организация, в которой ранее был застрахован гражданин.

Гаджеты Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.

Футбол В Испании арестовали экс-игрока мадридского «Реала» За «Реал» Браво с перерывами выступал с 2001 по 2007 годы и в 77 матчах чемпионата Испании забил пять мячей.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Общество 1 июня в столице откроется 108 зон отдыха у воды 1 июня в столице начинается купальный сезон. Для горожан откроется 108 благоустроенных зон отдыха у воды.

Шоу-бизнес Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делится с поклонниками снимками роскошной жизни.

Гаджеты Xiaomi представила «убийцу флагманов» среди смартфонов Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.

Спорт Чешская биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры.

Политика Путин отправится в Нур-Султан для участия в саммите ЕАЭС Президент России Владимир Путин отправится в Нур-Султан, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Происшествия В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку Четырехлетний мальчик, оставленный матерью в салоне Citroen, забрался на водительское сиденье и запустил двигатель.

Кино Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов» На днях в Instagram Кита Харингтона и Эмилии Кларк появилось видео, доказывающее, что актеры сами были в шоке от решения сценаристов.

Происшествия Под Омском пропала семья из трех человек Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения в городе Калачинске врача, ее супруга и их 15-летней дочери.