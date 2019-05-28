Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетахРоссийская газета 09:33

В Пензенской области разгорелся скандал во время сдачи ЕГЭ в школе №226 города Заречного. Родители утверждают, что за учениками следили даже в туалете, чтобы они не списывали, поэтому в кабинках сняли двери. Информация об этом появилась в соцсетях после сдачи экзамена по литературе и географии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Власти объяснили отсутствие дверей в туалетах в школе во время ЕГЭ

Lenta.ru10:18

В одной из школ Пензенской области в ходе ЕГЭ сняли двери в туалете

RT на русском11:22

В одной из школ в Пензенской области во время ЕГЭ в туалетах сняли двери, чтобы следить за детьми

Эхо Москвы10:30

Власти накажут виновных за снятые двери в туалете школы во время ЕГЭ в Пензенской области

ТАСС12:36

В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери

Газета.Ru07:27

Власти Пензенской области назвали абсурдом снятые двери в школьном туалете во время ЕГЭ

Говорит Москва09:29

Скандал на ЕГЭ в Заречном – в кабинках туалета сняли двери и смотрели, как дети справляют нужду (ВИДЕО)

1pnz.ru01:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Культура

Жириновского возмутило отсутствие русских детей в финале «Голос. Дети»

Политика возмутил состав участников в финале конкурса.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

В Киеве раскрыли тайну операции по «деоккупации» Крыма

Экс-начальник Генштаба ВС Украины Владимир Замана рассказал, что 1 марта 2014 года военные страны начали операцию, которая была нацелена на разблокирование Крымского полуострова, но она была прекращена.
Обновлено в 13:05
Общество

Более 100 зон отдыха у воды откроются в Москве с июня

Обновлено в 05:14
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Музыка

Литва требует пересмотра результатов голосования на Евровидении

Литва требует от Европейского вещательного союза (ЕВС) пересмотра результатов голосования на Евровидении.
Обновлено в 12:33
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Политика

Захарова отреагировала на решение Зеленского по гражданству Саакашвили

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook отреагировала на решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство страны экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 10:39
Общество

Школьники Башкирии сдали ЕГЭ по географии и литературе

Экзамены длятся почти четыре часа. Всего в республике 67 пунктов проведения ЕГЭ. Географию сдают 688 человек, литературу - 997.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая станет мамой в третий раз

В семье чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой ожидают пополнение. Вскоре спортсменка станет мамой в третий раз.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе

Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Энергетика

Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину

Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Политика

В СНБО не исключили, что Украина получит новый транш МВФ в конце лета

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что страна может получить новый транш Международного валютного фонда в конце лета.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело

В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 10:36
Хоккей

В КХЛ появится «умная» хоккейная форма

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о борьбе с допингом и новшествах очередного сезона.
Обновлено в 12:58
Культура

На Первом канале планируется запуск программы с Ксенией Собчак

Обновлено в 12:38
Общество

Коллективный иск к «Конкорду» был отклонен Мещанским судом

Ранее 15 апреля был отложен первый коллективный иск Соболь к «Конкорду».
Обновлено в 07:41
Авто

Завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны

Первой моделью, вставшей на конвейер предприятия Mercedes-Benz в России, стал седан Е-Class.
Обновлено в 03:58
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Сербия направила армию к границе с Косово

Колонна автомобилей с солдатами и оружием выдвинулась из казарм в городе Кралево предположительно в сторону границы с Косово и Метохией, сообщает сербское новостное агентство Tanjug.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Политика

Волкер обвинил Россию в невыполнении минских соглашений Украиной

По словам Волкера, выполнению минских соглашений украинской стороной мешает оккупация "восточной части Украины" Россией и продолжение там боевых действий .
Обновлено в 12:50
Музыка

Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны

Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз

Сегодня днём в Тель-Авиве на одного «звёздного» малыша стало больше. Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз.
Обновлено в 11:43
Политика

Bloomberg узнал о разочаровании Меркель своей преемницей

Канцлер Германии Ангела Меркель засомневалась в том, что ее преемница на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр справится со своими обязанностями.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

В Петербурге водолазы обнаружили фрагменты тела 18-летнего серфингиста, который накануне погиб при столкновении с "Метеором".
Обновлено в 11:22
Общество

Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одежды

Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Футбол

«Локомотив» интересуется форвардом аргентинского «Банфилда», пишут СМИ

Обновлено в 08:41
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Спорт

Калининград примет матчи чемпионата мира по волейболу в 2022 году

Обновлено в 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное