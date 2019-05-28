Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетахРоссийская газета 09:33
В Пензенской области разгорелся скандал во время сдачи ЕГЭ в школе №226 города Заречного. Родители утверждают, что за учениками следили даже в туалете, чтобы они не списывали, поэтому в кабинках сняли двери. Информация об этом появилась в соцсетях после сдачи экзамена по литературе и географии.
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Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
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Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово
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Общество
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Здоровье
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Политика
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Музыка
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Обновлено вчера в 20:44
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Экономика
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«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.
Обновлено в 12:22
Финансы
Индекс Мосбиржи упал ниже отметки 2600 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе внутридневных торгов упал ниже отметки 2600 пунктов, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 12:20
Культура
Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»
Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Общество
В крупнейшей зеленой зоне Москвы собираются вырубить сотни тысяч деревьев
Проект затрагивает крупнейшую зеленую зону Москвы и самый большой в мире лес в черте города, национальный парк "Лосиный остров".
Обновлено в 14:00
Политика
Коломойский рассказал, кто заменит Супрун в Минздраве Украины
Коломойский заявил, что Шипко является его другом, который рассказал «ужасные вещи» о Супрун, передаёт МК.
Обновлено в 13:11
Хоккей
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В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Музыка
Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения»
Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.
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Политика
Президент Казахстана наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева
Президента России Владимира Путина наградили орденом «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев».
Обновлено в 09:16
Политика
Шеф-редактор агентства Sputnik Литва попал в базу данных «Миротворца»
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Происшествия
Бывший вице-премьер Дагестана получил условный срок за мошенничество
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Обновлено в 11:23
Происшествия
В Тамбове четырехлетний мальчик на машине сбил пенсионерку
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Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Джастин Бибер «купил» прощение своей супруги
Джастину Биберу, который прошлой осенью назвал Хейли Болдуин своей законной супругой, удалось решить проблему в семейной жизни старым, как мир, испытанным способом.
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Смартфон Moto Z4 появился в продаже
Без громких анонсов и презентаций компания Lenovo выпустила смартфон Motorola Moto Z4, а точнее отправила его в продажу по ошибке ритейлера.
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Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Футбол
Цаллагов, Бабурин, Полоз и Байрамян покинули «Рубин»
Голкипер Бабурин, защитник Цаллагов и нападающий Полоз были арендованы казанским клубом у петербургского "Зенита", а полузащитник Байрамян - у "Ростова".
Обновлено в 13:10
Общество
Москвичей предупредили о торнадо после жары
Обновлено в 09:58