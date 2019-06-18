Политика

В партии Зеленского рассказали о способе возвращения ДНР и ЛНРRT на русском 16:24

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев намерен вернуть самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики «словом».
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Страшнее пушек: Киев раскрыл план по возвращению Донбасса

РЕН ТВ14:26

Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса

Газета.Ru15:33

В партии Зеленского «Слуга народа» рассказали, как хотят вернуть Донбасс

Комсомольская правда15:33

В партии Зеленского рассказали о способе возвращения ДНР и ЛНР

RT на русском16:24

В борьбе за Донбасс применят «информационное оружие»

Lenta.ru14:19

Власти Украины намерены возвращать Донбасс «информационным оружием»

Московский Комсомолец14:08

В партии Зеленского рассказали, как хотят вернуть Донбасс

РИА Новости14:03
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Общество

Принцу Гарри грозили расправой за брак с Меган Маркл

Обновлено в 11:40
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Интернет

В работе WhatsApp произошел масштабный сбой

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой - пользователи по всему миру заявили о невозможности прочитать или отправить сообщения.
Обновлено в 02:48
Политика

Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню

Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
Обновлено в 14:38
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено в 12:18
Экономика

ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек

По докладу, к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина

Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов в порту Филадельфии.
Обновлено в 16:18
Политика

Волкер заявил, что дата поездки Зеленского в США еще не определена

Сроки визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты пока не определены.
Обновлено в 16:19
Здоровье

Составлен ТОП-5 вредных для женщин продуктов

Эксперты в области диетологии и медицины составили ТОП-5, в который вошли особенно нежелательные для женщин блюда и продукты питания.
Обновлено в 03:07
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Спорт

Московский чиновник уволился после провального турнира по киберфутболу

В Федерации киберфутбола России подсчитали, что всероссийский турнир по этой дисциплине можно было организовать за миллион рублей, максимум - за 4-5 миллионов, - сообщает sports.ru.
Обновлено в 13:28
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Общество

Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

Обновлено в 13:31
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Наука

Физики разобрались в замерзании мыльных пузырей

Физики из США экспериментально исследовали замерзание мыльных пузырей, выделили два основных сценария замерзания и объяснили их теоретически.
Обновлено в 11:00
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Политика

Эрдоган: в скором времени Турция получит С-400

Обновлено в 16:57
Политика

Россия поставит США самолёты-амфибии Бе-200

В 2020–2021 году Россия планирует поставить в США десять самолётов-амфибий Бе-200.
Обновлено в 03:52
Общество

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Наука

Биологи назвали животных, которые выиграют от глобального потепления

Обновлено вчера в 02:25
Спорт

Женская сборная России проиграла команде США в волейбольной Лиге наций

Обновлено в 13:26
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Общество

В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева

По информации Промсвязьбанка, после проверки судебными приставами имущества Ананьева в музее «выяснилось, что арестованные произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей, были сняты с экспозиции».
Обновлено в 15:21
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
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