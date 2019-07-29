Политика
В партии Зеленского раскритиковали идею переименования РоссииГЛАС.RU 02:18
Бужанский отметил, что нет смысла в любых переименованиях, поскольку это лишь вредит имиджу страны. «К такому может прийти только калька неудачников, среди которых Порошенко Петро Алексеевич», - заявил парламентарий.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Представитель партии «Слуга народа» раскритиковал инициативу переименования России на Украине
Московский Комсомолецвчера в 22:32
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:03, Вашингтон
Политика
В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.
Обновлено в 03:42
Политика
Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
Обновлено в 01:53
Транспорт
Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину
Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
В Петербурге стартовал Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ
В этом году в параде участвуют более 4 тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 43 боевых корабля и подводных лодок, 41 воздушное судно.
Обновлено вчера в 04:02
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
В Якутии 22 человека отравились шаурмой
В Якутии 22 человека отравились после посещения кафе быстрого питания «Шаурма» в селе Чурапча, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:02
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Авто
Маск: в беспилотной Tesla можно будет смотреть YouTube и Netflix
Основатель Tesla Илон Маск заявил, что в скором времени в электрокарах этой марки появится возможность смотреть видео с сервисов Netflix и YouTube.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек
Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 02:07
Спорт
Американка Мухаммад побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами
Олимпийская чемпионка американка Далайла Мухаммад установила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами на чемпионате США, который проходил в Де-Мойне (штат Айова).
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Екатерина Климова провела время с избранницей бывшего мужа
Популярная актриса отправилась на прогулку в компании дочери и новой пассии экс-супруга, Еленой Бирюковой.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу застрелили в Петербурге
Тело бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли у реки в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 07:50
Экономика
Названы регионы, где автомобилисты стали меньше платить штрафов
Самый большой прирост доходов от штрафов за нарушения Правил дорожного движения в 2018 году получили бюджеты Московской области (+2,13 миллиарда рублей), Волгоградской области (+543,34 миллиона рублей) и Свердловской области (+489,3 миллиона рублей).
Обновлено вчера в 20:15
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Политика
В окружении Зеленского решили реформировать СБУ
5 июля стало известно, что у нового заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова назрел «серьезный конфликт» с окружением руководителя администрации президента страны Андрея Богдана, в частности, из-за самоуправства первого.
Обновлено в 02:56
Политика
Названы все претенденты на пост премьер-министра Украины
На пост премьер-министра Украины претендуют шесть человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:09
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Футбол
Дембеле не жалеет, что ушел из «Тоттенхэма» в «Гуанчжоу Фули»
Полузащитник "Гуанчжоу Фули" Мусса Дембеле сказал, что не жалеет о переезде в китайский клуб.
Обновлено в 03:07
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено вчера в 11:08
Экономика
«Росгеология» попросила около 292 млрд рублей на освоение Арктики
В рамках госпрограммы «Росгеология» хочет получить с 2020 по 2024 год 89,3 млрд рублей, в 2024-2035 годах — 104,6 млрд рублей и еще 98,6 млрд до 2045 года.
Обновлено в 03:43
Общество
Из-за жары женщина вышла на прогулку голой
Из-за аномальной жары жительница Лондона вышла на улицу без одежды.
Обновлено в 02:54
Наука
Ученые выяснили, как каннабис создает эффективные обезболивающие
Лишь потом было выяснено, что содержащиеся в каннабисе соединения обладают психотропными свойствами.
Обновлено 27 июля в 09:29
Кино
«Король Лев» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
Более 20 человек задержаны у больницы Навального
Обновлено вчера в 17:47
Шоу-бизнес
Медведев поздравил Игоря Крутого с юбилеем
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Игоря Крутого с 65-летним юбилеем и отметил, что без его мелодий невозможно представить современную российскую эстраду, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:37