Бужанский отметил, что нет смысла в любых переименованиях, поскольку это лишь вредит имиджу страны. «К такому может прийти только калька неудачников, среди которых Порошенко Петро Алексеевич», - заявил парламентарий.

Политика В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.

Политика Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".

Происшествия В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.

Транспорт Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.

Армия и оружие В Петербурге стартовал Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ В этом году в параде участвуют более 4 тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 43 боевых корабля и подводных лодок, 41 воздушное судно.

Политика В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.

Происшествия В Якутии 22 человека отравились шаурмой В Якутии 22 человека отравились после посещения кафе быстрого питания «Шаурма» в селе Чурапча, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Общество В США умерла самая умная в мире собака В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.

Авто Маск: в беспилотной Tesla можно будет смотреть YouTube и Netflix Основатель Tesla Илон Маск заявил, что в скором времени в электрокарах этой марки появится возможность смотреть видео с сервисов Netflix и YouTube.

Происшествия В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Спорт Американка Мухаммад побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами Олимпийская чемпионка американка Далайла Мухаммад установила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами на чемпионате США, который проходил в Де-Мойне (штат Айова).

Шоу-бизнес Екатерина Климова провела время с избранницей бывшего мужа Популярная актриса отправилась на прогулку в компании дочери и новой пассии экс-супруга, Еленой Бирюковой.

Происшествия Экс-чемпиона России по кикбоксингу застрелили в Петербурге Тело бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли у реки в Санкт-Петербурге.

Экономика Названы регионы, где автомобилисты стали меньше платить штрафов Самый большой прирост доходов от штрафов за нарушения Правил дорожного движения в 2018 году получили бюджеты Московской области (+2,13 миллиарда рублей), Волгоградской области (+543,34 миллиона рублей) и Свердловской области (+489,3 миллиона рублей).

Энергетика Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.

Происшествия Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").

Политика В окружении Зеленского решили реформировать СБУ 5 июля стало известно, что у нового заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова назрел «серьезный конфликт» с окружением руководителя администрации президента страны Андрея Богдана, в частности, из-за самоуправства первого.

Политика Названы все претенденты на пост премьер-министра Украины На пост премьер-министра Украины претендуют шесть человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.

Автоспорт Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1» Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".

Экономика «Росгеология» попросила около 292 млрд рублей на освоение Арктики В рамках госпрограммы «Росгеология» хочет получить с 2020 по 2024 год 89,3 млрд рублей, в 2024-2035 годах — 104,6 млрд рублей и еще 98,6 млрд до 2045 года.

Общество Из-за жары женщина вышла на прогулку голой Из-за аномальной жары жительница Лондона вышла на улицу без одежды.

Наука Ученые выяснили, как каннабис создает эффективные обезболивающие Лишь потом было выяснено, что содержащиеся в каннабисе соединения обладают психотропными свойствами.