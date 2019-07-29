Депутат Рады «Слуга народа» Максим Бужанский раскритиковал идею переименовать Россию в «Московию», сообщили украинские СМИ. Как пишет «Страна.ua», комментируя идею однопартийца Никиты Потураева о переименовании России, Бужанский отметил, что она не имеет смысла.

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