Политика
В партии Зеленского оценили идею переименования РоссииВзгляд.ру 01:17
Депутат Рады «Слуга народа» Максим Бужанский раскритиковал идею переименовать Россию в «Московию», сообщили украинские СМИ. Как пишет «Страна.ua», комментируя идею однопартийца Никиты Потураева о переименовании России, Бужанский отметил, что она не имеет смысла.
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Политические очки на кальке неудачника. Команда Зеленского спорит из-за «Московии»
Национальная служба новостей00:59
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:13, Ашберн
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек
В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Навального отправили из больницы обратно в спецприемник
После суточного пребывания в городской клинической больнице № 64 Алексея Навального выписали и отправили обратно в специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке, сообщила журналистам врач Навального Анастасия Васильева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:02
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Космос
Над «Зоной 51» пролетел дискообразный НЛО и попал на видео
Загадочный серебристый диск стремительно промчался над пустыней штата Невада, в районе секретной американской базы, известной под названием "Зона 51".Видео, демонстрирующее полет НЛО, обнародовал на своем YouTube-канате известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Нигерии боевики убили 65 человек на похоронах
В Нигерии 65 человек погибли в результате атаки боевиков группировки «Боко Харам»* на участников обряда погребения.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
В Госдуме призвали наказывать за футболки с нецензурными надписями
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправлять на исправительные работы граждан, которые появляются в общественных местах с нецензурными надписями на одежде.
Обновлено в 04:30
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным
Губернатор Крансоярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Технологии
Рогозин проведет первое в России совещание по частной космонавтике
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин проведет сегодня, 29 июля, совещание по вопросам развития частной космонавтики, сообщает 29 июля «РИА Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 22:41
Здоровье
Названы 5 устаревших и неэффективных лекарственных препаратов
Эксперты в области медицины и здоровья назвали 5 лекарств, утративших со временем актуальность и помощь организму в борьбе с различными болезнями.В странах Европы и США анальгин уже много лет находится под запретом из-за серьёзных побочных эффектов.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
Клопп пообещал представить «зверский» «Ливерпуль»
Обновлено вчера в 21:07
Кино
Disney установила новый мировой рекорд
Американская компания The Walt Disney Company побила мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
В Генштабе России заявили о подготовке США 2700 боевиков в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской заявил, что американские военнослужащие занимаются подготовкой 2700 боевиков в районе базы Эт-Танф в Сирии.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Здоровье
Женщина в Индии родила ребенка с синдромом русалки
Обновлено в 06:00
Происшествия
Актриса из фильма «Брестская крепость» погибла на Аляске
Актриса военной киноленты «Брестская крепость» Вероника Никонова, сыгравшая в фильме главную героиню Аньку, умерла в США в возрасте 24 лет.
Обновлено 27 июля в 08:49
Армия и оружие
Россия возродит расформированные при Горбачеве полки
Обновлено в 06:15
Политика
Названы кандидаты на пост премьер-министра Украины
В администрации главы Украины Владимира Зеленского выбирают кандидата на пост-премьер министра, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 06:55
Экономика
«Росгеология» просится в арктическую разведку
Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Музыка
Вячеслав Жеребкин поправился на 10 килограммов ради роли в клипе
В начале июля группа «На-На» выпустила клип на песню «Считаю медленно до ста».
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Ирина Шейк сменила Брэдли Купера на бывшего мужа Дженнифер Энистон
Модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером уже нашла ему замену — спутником девушки стал актер Джастин Теру, бывший муж актрисы Дженнифер Энистон.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Три человека погибли при стрельбе на фестивале в Калифорнии
В результате стрельбы на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой (Калифорния) погибли по меньшей мере три человека, сообщает 29 июля The New York Times.
Обновлено в 00:30