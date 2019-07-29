Политика
В партии Зеленского оценили идею переименования РоссииВзгляд.ру 01:17
Депутат Рады «Слуга народа» Максим Бужанский раскритиковал идею переименовать Россию в «Московию», сообщили украинские СМИ. Как пишет «Страна.ua», комментируя идею однопартийца Никиты Потураева о переименовании России, Бужанский отметил, что она не имеет смысла.
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Представитель партии «Слуга народа» раскритиковал инициативу переименования России на Украине
Московский Комсомолецвчера в 22:32
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:35, Вашингтон
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