Политика
В партии Зеленского назвали будущего спикера РадыГазета.Ru 16:15
Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва. Об этом информирует РИА "Новости". По словам Арахамии, эту должность займет глава партии Дмитрий Разумков.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 17:51, Вашингтон
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Политика
Против Порошенко завели еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Хоккей
Никита Гусев станет игроком «Нью-Джерси»
Российский нападающий Никита Гусев станет игроком команды НХЛ "Нью-Джерси", передает ТАСС.
Обновлено в 15:51
Здоровье
В Крыму врачи и чиновники лишают ребенка шанса на выживание
Крымские врачи и чиновники лишают шестилетнего мальчика, впавшего в кому, шансов на выживание.
Обновлено в 17:37
Здоровье
В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака
Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.
Обновлено в 04:58
Общество
В Тулуне уровень воды в реке превысил критическую отметку
Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области превысил критическую отметку в 700 см, пишет "РИА Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Гаджеты
Google показала управление жестами в Pixel 4
Обновлено в 17:16
Происшествия
Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске локализован
Цех по производству шуб на Краснослободской улице загорелся в понедельник днем, пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:36
Футбол
Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля
Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке».
Обновлено в 15:31
Политика
Соратник Зеленского раскритиковал желающих отменить День Победы
Депутат новой Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если будет принято решение отменить День Победы.
Обновлено в 07:20
Футбол
«Реал» вновь отдал Майораля в аренду в «Леванте»
Нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Борха Майораль продолжит выступать за "Леванте" на правах аренды.
Обновлено в 16:42
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Политика
В Грузии проведут митинг за восстановление отношений с Россией
Организаторы митинга ожидают, что в нём поучаствуют до 30 тыс. человек.
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Япония хочет принять участие в программе F-35
Япония хочет стать полноценным партнером в программе по разработке истребителей F-35. Об этом сообщает издание Defense News.
Обновлено в 14:12
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Теннис
Павлюченкова проиграла Макхэйл на старте турнира в Вашингтоне
Обновлено в 15:29
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Происшествия
Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле
В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
Обновлено в 12:01
Наука
В Китае впервые обнаружили окаменелый след тираннозавра
Ученые впервые на территории Китая смогли обнаружить окаменелый след такого представителя мира динозавров как тираннозавр.
Обновлено в 09:03
Футбол
Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»
Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.
Обновлено в 13:43
Политика
Трамп: Иран никогда не проигрывал в переговорах
По словам президента США Дональда Трампа, Иран «никогда не выигрывал войну», однако при этом иранцы «никогда не проигрывают переговоры».
Обновлено в 17:04
Автоспорт
Косаченко прокомментировала результат Квята на Гран-при Германии
Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, высказала мнение о том, какой эффект на карьеру гонщика Toro Rosso Даниила Квята окажет подиум в гонке 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.
Обновлено вчера в 17:42
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26