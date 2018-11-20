Общество
В парламенте уточнили, кого освободят от налога за тунеядство
В парламенте уточнили, кого освободят от налога за тунеядствоPrimaMedia.ru05:00
В СовФеде заявили, что штрафовать за неуплату взносов в Пенсионный фонд, ФОМС и соцстрах нужно не всех тунеядцев. Есть категории граждан, которые не должны уплачивать штраф за то, что официально не работают, пояснили в верхней палате.
PrimaMedia.ru05:00
Социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости.
с чего всё началось
По действующим сегодня нормам, за трудоустроенных граждан взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования уплачивает работодатель.Российская газета19 ноября в 19:15
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Общество
РАНХиГС: 70% россиян живут в условиях экономии
В условиях жесткой экономии живет каждый пятый россиянин, говорится в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС).
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Общество
Минпросвещения не собирается отказываться от ЕГЭ
Министерство просвещения России не собирается отказываться от единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу системы раннего выявления талантов учеников, заявили в ведомстве.
Обновлено в 06:53
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Елена Хахалева стала рядовым судьей Краснодарского краевого суда
Ранее Хахалева, прославившаяся после дорогостоящей свадьбы дочери, лишилась другого поста: в сентябре нынешнего года пленум Верховного суда постановил исключить ее из президиума Краснодарского краевого суда, куда она входила с июля 2015 года.
Обновлено в 06:53
Общество
В Госдуме предложили ужесточить условия получения лицензии на оружие
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, который вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для лиц с 18 до 21 года.
Обновлено в 06:55
Погода
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра
Гидрометцентр объявил на 21-22 ноября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.
Обновлено в 06:25
Общество
Археологи нашли в Зарайске череп мамонта с кладом внутри
Археологи нашли жилище первобытного человека, кости и череп мамонта со спрятанным внутри кладом в Зарайском городском округе Московской области.
Обновлено в 06:52
Религия
Собянин рассказал о реставрации московских храмов
Уже обновлено 54 храма и монастыря. Исторический облик шаг за шагом возвращает себе и ансамбль Высоко-Петровского монастыря.
Обновлено в 06:44
Общество
В Московском зоопарке родился детеныш редкой гориллы
В Московском зоопарке родился детеныш равнинной гориллы, занесенной в Красную книгу. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 06:56
Общество
Spiegel опубликовал рейтинг подверженных стихийным бедствиям стран
Ученые общества Bündnis Entwicklung Hilft во главе с профессором Катрин Рудке из Рурского университета составили мировой рейтинг стран, в которых наиболее высок риск погибнуть в результате стихийных бедствий.
Обновлено в 06:26
Общество
Родителей школьников готовят к формированию гражданской позиции
В плане говорится также, что учителя должны проводить со школьниками «мероприятия по формированию законопослушного поведения, в том числе беседы о недопустимости участия детей в несанкционированных акциях», «беседовать по вопросам профилактики экстремизма и патриотического воспитания».
Обновлено в 06:26
Общество
В Москве появились «черные электрики»
Ведь "черные электрики" серьезно нарушают процедуру.
Обновлено в 06:33
Общество
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Обновлено в 06:48
Общество
«Роскачество» дало рекомендации по выбору красной икры
Обновлено в 06:46
Общество
Замглавы Перми по ЖКХ подал в отставку после критики губернатора
Заместитель главы администрации Перми Сергей Романов, курирующий вопросы развития инфраструктуры, подал в отставку после того, как губернатор Максим Решетников раскритиковал его работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Обновлено в 06:54
Здоровье
ВЦИОМ: более 92% россиян пользуются полисом ОМС
Более 92% российских граждан пользуются полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) в медучреждениях, притом 56% в последний раз обращались по нему к врачам менее года назад.
Обновлено в 06:16