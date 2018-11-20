Общество

В парламенте уточнили, кого освободят от налога за тунеядство
PrimaMedia.ru
05:00

В СовФеде заявили, что штрафовать за неуплату взносов в Пенсионный фонд, ФОМС и соцстрах нужно не всех тунеядцев. Есть категории граждан, которые не должны уплачивать штраф за то, что официально не работают, пояснили в верхней палате.
PrimaMedia.ru05:00
Сергей Вострецов
Социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости.
— Сергей Вострецов, политикУралинформбюро вчера в 01:55
с чего всё началось

Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов

По действующим сегодня нормам, за трудоустроенных граждан взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования уплачивает работодатель.
Российская газета19 ноября в 19:15

Подробнее о событии

В Совфеде предлагают штрафовать за неуплату взносов не всех тунеядцев

REGNUM03:59

Почему в России хотят обязать неработающих платить страховые взносы

RT на русскомвчера в 10:03

Неработающих россиян хотят обязать платить страховые взносы

РИА Новостивчера в 10:35

Депутат предложил обязать неработающих граждан платить страховые взносы

Коммерсантъвчера в 05:48

Безработных россиян предложили штрафовать за неуплату взносов

Газета.Ruвчера в 07:12

В Госдуме предложили штрафовать неработающих россиян за неуплату взносов

РБКвчера в 04:56

Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов

Российская газета19 ноября в 19:15
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Общество

РАНХиГС: 70% россиян живут в условиях экономии

В условиях жесткой экономии живет каждый пятый россиянин, говорится в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС).
Обновлено в 06:56
Общество

Минпросвещения не собирается отказываться от ЕГЭ

Министерство просвещения России не собирается отказываться от единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу системы раннего выявления талантов учеников, заявили в ведомстве.
Обновлено в 06:53
Общество

Елена Хахалева стала рядовым судьей Краснодарского краевого суда

Ранее Хахалева, прославившаяся после дорогостоящей свадьбы дочери, лишилась другого поста: в сентябре нынешнего года пленум Верховного суда постановил исключить ее из президиума Краснодарского краевого суда, куда она входила с июля 2015 года.
Обновлено в 06:53
Общество

В Госдуме предложили ужесточить условия получения лицензии на оружие

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, который вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для лиц с 18 до 21 года.
Обновлено в 06:55
Погода

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

Гидрометцентр объявил на 21-22 ноября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.
Обновлено в 06:25
Общество

Археологи нашли в Зарайске череп мамонта с кладом внутри

Археологи нашли жилище первобытного человека, кости и череп мамонта со спрятанным внутри кладом в Зарайском городском округе Московской области.
Обновлено в 06:52
Религия

Собянин рассказал о реставрации московских храмов

Уже обновлено 54 храма и монастыря. Исторический облик шаг за шагом возвращает себе и ансамбль Высоко-Петровского монастыря.
Обновлено в 06:44
Общество

В Московском зоопарке родился детеныш редкой гориллы

В Московском зоопарке родился детеныш равнинной гориллы, занесенной в Красную книгу. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 06:56
Общество

Spiegel опубликовал рейтинг подверженных стихийным бедствиям стран

Ученые общества Bündnis Entwicklung Hilft во главе с профессором Катрин Рудке из Рурского университета составили мировой рейтинг стран, в которых наиболее высок риск погибнуть в результате стихийных бедствий.
Обновлено в 06:26
Общество

Родителей школьников готовят к формированию гражданской позиции

В плане говорится также, что учителя должны проводить со школьниками «мероприятия по формированию законопослушного поведения, в том числе беседы о недопустимости участия детей в несанкционированных акциях», «беседовать по вопросам профилактики экстремизма и патриотического воспитания».
Обновлено в 06:26
Общество

В Москве появились «черные электрики»

Ведь "черные электрики" серьезно нарушают процедуру.
Обновлено в 06:33
Общество

Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками

Обновлено в 06:48
Общество

«Роскачество» дало рекомендации по выбору красной икры

Обновлено в 06:46
Общество

Замглавы Перми по ЖКХ подал в отставку после критики губернатора

Заместитель главы администрации Перми Сергей Романов, курирующий вопросы развития инфраструктуры, подал в отставку после того, как губернатор Максим Решетников раскритиковал его работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Обновлено в 06:54
Здоровье

ВЦИОМ: более 92% россиян пользуются полисом ОМС

Более 92% российских граждан пользуются полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) в медучреждениях, притом 56% в последний раз обращались по нему к врачам менее года назад.
Обновлено в 06:16
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Сергей Алексеевич Вострецов
Политик
Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, член Общественной палаты, Лидер политической партии «Трудовая партия России», депутат Государственной думы Российской Федерации от партии «Единая Россия».
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