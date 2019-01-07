Экономика

В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ
РИА Новости
08:50

В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ. Глава ФНПР Михаил Шмаков призвал увеличить МРОТ до 25 тысяч рублей. С 1 января это значение составляет 11 280 рублей.
РИА Новости08:50
Михаил Шмаков
В 2018 году мы добились важного шага - принятия закона о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации. Но сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей.
— Михаил Шмаков, политикГазета.Ru 04:02
с чего всё началось

МРОТ хотят увеличить в два раза

В Трудовой кодекс должны быть внесены поправки, четко определяющие, какие именно надбавки входят в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а какие нужно считать поверх него. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
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