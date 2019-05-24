Футбол
Болельщики «Арсенала» требуют перенести финал Лиги Европы в ЛондонЕвро-футбол.ру 02:03
Фанаты "Арсенала" выразили недовольство тем, что полузащитник команды Генрих Мхитарян не сможет принять участие в финале Лиги Европы. Как сообщает TheSun, болельщики создали петицию, в которой призвали неравнодушных подписаться для переноса решающего поединка из Баку в Лондон.
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Болельщики «Арсенала» создали петицию о переносе финала Лиги Европы из-за отсутствия с Мхитаряна
Бомбардир.рувчера в 23:11
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