Футбол
В парламенте Великобритании осудили ситуацию с МхитаряномPravda.Ru 01:50
В парламенте Великобритании осудили ситуацию, в которую попал армянский футболист лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян. Полузащитник не поедет на финал Лиги Европы в Баку из-за того, что беспокоится за собственную безопасность.
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Фанаты «Арсенала» создали петицию о переносе финала Лиги Европы из-за ситуации с Мхитаряном
Sport24.ruвчера в 22:22
Болельщики «Арсенала» создали петицию о переносе финала Лиги Европы из-за отсутствия с Мхитаряна
Бомбардир.рувчера в 23:11
Фанаты «Арсенала» создали петицию о переносе финала ЛЕ из Баку из-за Мхитаряна
Чемпионатвчера в 18:10
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