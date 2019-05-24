В парламенте Великобритании осудили ситуацию с МхитаряномPravda.Ru 01:50

В парламенте Великобритании осудили ситуацию, в которую попал армянский футболист лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян. Полузащитник не поедет на финал Лиги Европы в Баку из-за того, что беспокоится за собственную безопасность.

В парламенте Великобритании осудили ситуацию с Мхитаряном

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