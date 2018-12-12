Политика
В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Мэй
В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия МэйRT на русском03:20
Голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй состоится в британском парламенте вечером в среду, 12 декабря.
RT на русском03:20
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Политика
В Кремле ответили на слова Порошенко о «войне» в Керченском проливе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с озвученной украинским лидером Петром Порошенко оценкой инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 05:05
Политика
Песков заявил, что ему неизвестно о возможном изменении Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно про обсуждение главой государства Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым возможности изменения Конституции.
Обновлено в 04:58
Политика
Трампа призвали защитить Европу от российского газа
Европейские правительства призывают отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».
Обновлено в 05:02
Политика
Финдиректор Huawei выйдет под залог
Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде, добилась своего освобождения под залог (около 7,5 миллиона долларов США).
Обновлено в 04:56
Политика
Госдума согласилась изолировать террористов от других заключенных
Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении пакет поправок, обеспечивающих изолированное содержание в тюрьмах тех, кто был осужден за преступления террористической и экстремистской направленности.
Обновлено в 05:00
Политика
Сокуров обсудил с Путиным освобождение Сенцова
Член Союза по правам человека Игорь Борисов рассказал о просьбе об освобождении гражданина Украины Олега Сенцова, прозвучавшей на заседании СПЧ 11 декабря.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам
Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.
Обновлено в 03:47
Политика
Глацких вернулась на работу в прежнем статусе после проверки
В соответствии с распоряжением губернатора Свердловской области, руководитель областного департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была допущена к исполнению обязанностей с 10 декабря в связи с завершением проверки в ее отношении после слов о том, что государство "ничего не должно" молодежи и не просило их родителей рожать, передает Ura.ru.
Обновлено в 05:05
Политика
Куйвашев потребовал пересмотреть повышение зарплаты мэру Екатеринбурга
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал пересмотреть решение о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и ряду чиновников городской администрации.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
«Яндекс.Карты» случайно рассекретил иностранные военные объекты
Мэтт Корда (Matt Korda) обнаружил, что картографический сервис «замылил» некоторые участки на территории государств, таким образом обозначив точное местоположение военных объектов двух стран, а также военных баз НАТО.
Обновлено в 05:01
Политика
Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо выяснить причины отмены ряда концертов рэперов в регионах.
Обновлено в 05:03
Политика
В США Россию и Китай заподозрили в создании «Восточной Антанты»
Недоверие к политике США вынуждает Россию и Китай налаживать прочный союз, несмотря на противоречия.
Обновлено в 05:05
Политика
Совфед намерен отклонить закон Госдумы о ликвидации ГУПов и МУПов
Законопроект о ликвидации или реорганизации государственных унитарных предприятий (ГУП) и муниципальных унитарных предприятий (МУП), который был подготовлен Федеральной антимонопольной службой и уже принят в первом чтении Госдумой, не будет поддержан Советом Федерации.
Обновлено в 05:01
Политика
Экс-депутат Верховной рады назвал причину миграции украинцев в Россию
Причину злоключений соотечественников, ставших трудовыми мигрантами, экс-парламентарий видит в недружественной политике властей Украины по отношению к собственным гражданам.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Путин присвоил командующему Балтфлотом звание адмирала
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания адмирала командующему Балтийским флотом Александру Носатову.
Обновлено в 05:01