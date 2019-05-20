Политика
В парламенте Австрии признали бесполезность антироссийских санкцийРИА Новости вчера в 20:03
Санкции в отношении России не принесли желаемого результата и наносят огромный ущерб Европе. Об этом заявила депутат Национального совета Австрии Ангелика Винциг в интервью изданию Kurier.
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Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов
После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе
Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Intel и Qualcomm свернули бизнес с Huawei вслед за Google
Компании Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom приостановили контакты с Huawei из-за попадания компании в черный список США.
Обновлено в 00:55
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Трамп заявил о жесткой политике в отношении РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что он проводит наиболее жесткую политику в отношении России.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В Германии опрокинулся междугородний автобус, погиб один человек
Один человек погиб и минимум 20 человек получили серьезные ранения в автокатастрофе рейсового автобуса под Лейпцигом, об этом сообщает региональная телерадиокомпания «Мдр».
Обновлено вчера в 14:19
Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге
Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Политика
Трамп предостерег Иран от войны
Президент США Дональд Трамп предрек конец Ирана, если тот захочет побороться с США и будет угрожать им, и призвал никогда этого не делать.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди
Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.
Обновлено вчера в 18:00
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Музыка
Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:17
Общество
В Екатеринбурге вандалы разрисовали памятник Ленину оскорблениями власти
В Екатеринбурге неизвестные расписали трибуну у памятника Ленину оскорбительными заявлениями.
Обновлено в 01:06
Наука
Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете
Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено 17 мая в 00:52
Хоккей
Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ
Обновлено в 01:47
Политика
20 мая состоится инаугурация Владимира Зеленского
Обновлено в 01:15
Гаджеты
Дебют 8K-телевизора Huawei с ИИ-функциями ожидается в сентябре
В Интернете появилась новая порция информации о возможном выходе китайской телекоммуникационной компании Huawei на рынок смарт-телевизоров.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья
Обновлено в 01:59
Здоровье
320 тысяч человек умерли в России от ВИЧ с 1987 года
Почти 320 тысяч ВИЧ-инфицировaнных умерли в России за период с 1987 года, когда в стране был выявлен первый случай заражения вирусом иммунодефицита человека.
Обновлено вчера в 04:48
Политика
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Религия
Православные в Екатеринбурге побеждают толпу противников нового собора
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Радий Хабиров рассказал о новых кадровых перестановках в Башкирии
Назначены два и.о. главы районов Врио главы Башкирии Радий Хабиров 20 мая на оперативном совещании в правительстве республики рассказал о новых кадровых перестановках.
Обновлено в 01:13
Политика
Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Происшествия
За прогулы в школе мать привязала сына на ночь к столбу
Помогала женщине ее 19-летняя дочь. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок.
Обновлено в 02:02
Экономика
У Apple могут начаться проблемы из-за новых пошлин против Китая
Новый виток торговой войны между США и Китаем может серьезно ударить по интересам американской компании Apple по части поставок комплектующих для смартфонов бренда.
Обновлено в 02:07