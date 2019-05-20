Политика

В парламенте Австрии выступили против антироссийских санкцийRT на русском 20:44

Экономические санкции Запада против России не принесли желаемого результата, заявила в интервью Kurier депутат Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Ангелика Винциг.
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Австрийский депутат выступила против антироссийских санкций

РБК21:32

В парламенте Австрии сочли «Северный поток – 2» необходимым

Взгляд.ру21:11

Парламент Австрии: антироссийские санкции бесполезны и наносят ущерб Европе

Вести.Ru20:40

В парламенте Австрии выступили против антироссийских санкций

RT на русском20:44

Бесполезность санкций против РФ признали в Австрии

Газета.Ru20:33

Австрийский депутат признала бесполезность антироссийских санкций

Московский Комсомолец20:11

В парламенте Австрии признали бесполезность антироссийских санкций

РИА Новости20:03
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»

Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено в 15:31
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем

Обновлено в 11:19
Происшествия

В амурском селе Усть-Ивановка горел детский сад

Обновлено в 10:27
Хоккей

Тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения в матче с Россией

Наставник швейцарской команды Патрик Фишер рассказал, почему его подопечные проиграли сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 18:23
Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Футбол

Дубль Нани помог «Орландо» разгромить «Цинциннати» в матче MLS

«Орландо Сити» разгромил «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата MLS со счетом 5:1. По дублю в составе победителей оформили экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани и Тешо Акинделе, еще один мяч в активе Доминика Дуайера.
Обновлено в 20:09
Кино

Ален Делону вручили «Золотую пальмовую ветвь»

Обновлено в 21:08
Общество

Названы способы избавления от целлюлита за две недели

Обновлено в 20:49
Религия

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Обновлено в 10:54
Культура

Профессор рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов»

Профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен считает, что сериал «Игра престолов» является хорошим примером для студентов, которые осваивают профессию менеджера.
Обновлено в 20:18
Экономика

Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты

"Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ", — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.
Обновлено в 17:00
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Происшествия

Сильный ветер валит деревья во Владивостоке

Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.
Обновлено в 19:50
Армия и оружие

Россия проведет наблюдательный полет над Чехией

Обновлено в 17:00
Авто

Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили

Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Кино

Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек

Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено в 05:10
Происшествия

На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната

В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.
Обновлено в 20:01
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Авто

Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров

Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.
Обновлено в 08:53
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Обновлено в 01:25
Футбол

Зинченко - Компани: «Рад, что делил с тобой раздевалку два года. „Сити“ любит тебя больше, чем ты можешь себе представить»

«Сити» любит тебя больше, чем ты можешь себе представить, — написал в Instagram футболист.
Обновлено в 21:45
Экономика

«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»

Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Здоровье

Общественники обсудили питание в школах и детских садах

Первой выступила Жанна Фрицко, начальник управления образованием ГО Красноуфимск: — На сегодняшний день во всех организациях ГО Красноуфимск, как в школах, так и в детских садах организация питания выведена на аутсорсинг.
Обновлено в 20:50
Экономика

Депутат Госсовета Татарии пытался «отбить» 8 млрд рублей, но неудачно

Владельцем должника является ООО «Ватан», полностью принадлежащее, как и компания-кредитор, депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину.
Обновлено в 21:24
Общество

Изюм: польза и вред для организма

Изюм — польза Помощь в пищеварении Изюм может сохранить здоровье пищеварительной системы.
Обновлено в 09:36
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Дмитрия Фролова и Андрей Васильева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Связанны ли эти два дела, пока не ясно.
Обновлено 17 мая в 10:24
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Транспорт

Грузовикам запретили выезжать на трассы в жару

В России с понедельника вступил в силу приказ «Росавтодора», который запрещает большегрузному транспорту выезжать на отдельные участки дорог с асфальтобетонным покрытием при условии высокой температуры.
Обновлено в 17:12
Общество

Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию

Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.
Обновлено в 14:55
Политика

Юрист Портнов вернулся на Украину. Для Порошенко все только начинается

Андрей Портнов до 2014 года был советником президента Виктора Януковича.
Обновлено в 07:02
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