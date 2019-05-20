Политика
В парламенте Австрии выступили против антироссийских санкцийRT на русском 20:44
Экономические санкции Запада против России не принесли желаемого результата, заявила в интервью Kurier депутат Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Ангелика Винциг.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»
Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено в 15:31
Происшествия
В амурском селе Усть-Ивановка горел детский сад
Обновлено в 10:27
Хоккей
Тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения в матче с Россией
Наставник швейцарской команды Патрик Фишер рассказал, почему его подопечные проиграли сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 18:23
Наука
Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала
Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Футбол
Дубль Нани помог «Орландо» разгромить «Цинциннати» в матче MLS
«Орландо Сити» разгромил «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата MLS со счетом 5:1. По дублю в составе победителей оформили экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани и Тешо Акинделе, еще один мяч в активе Доминика Дуайера.
Обновлено в 20:09
Кино
Ален Делону вручили «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено в 21:08
Общество
Названы способы избавления от целлюлита за две недели
Обновлено в 20:49
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Обновлено в 10:54
Культура
Профессор рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов»
Профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен считает, что сериал «Игра престолов» является хорошим примером для студентов, которые осваивают профессию менеджера.
Обновлено в 20:18
Экономика
Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты
"Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ", — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.
Обновлено в 17:00
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Происшествия
Сильный ветер валит деревья во Владивостоке
Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.
Обновлено в 19:50
Армия и оружие
Россия проведет наблюдательный полет над Чехией
Обновлено в 17:00
Авто
Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили
Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Кино
Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек
Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено в 05:10
Происшествия
На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната
В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.
Обновлено в 20:01
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Авто
Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров
Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.
Обновлено в 08:53
Футбол
Зинченко - Компани: «Рад, что делил с тобой раздевалку два года. „Сити“ любит тебя больше, чем ты можешь себе представить»
«Сити» любит тебя больше, чем ты можешь себе представить, — написал в Instagram футболист.
Обновлено в 21:45
Экономика
«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»
Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Здоровье
Общественники обсудили питание в школах и детских садах
Первой выступила Жанна Фрицко, начальник управления образованием ГО Красноуфимск: — На сегодняшний день во всех организациях ГО Красноуфимск, как в школах, так и в детских садах организация питания выведена на аутсорсинг.
Обновлено в 20:50
Экономика
Депутат Госсовета Татарии пытался «отбить» 8 млрд рублей, но неудачно
Владельцем должника является ООО «Ватан», полностью принадлежащее, как и компания-кредитор, депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину.
Обновлено в 21:24
Общество
Изюм: польза и вред для организма
Изюм — польза Помощь в пищеварении Изюм может сохранить здоровье пищеварительной системы.
Обновлено в 09:36
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Дмитрия Фролова и Андрей Васильева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Связанны ли эти два дела, пока не ясно.
Обновлено 17 мая в 10:24
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Транспорт
Грузовикам запретили выезжать на трассы в жару
В России с понедельника вступил в силу приказ «Росавтодора», который запрещает большегрузному транспорту выезжать на отдельные участки дорог с асфальтобетонным покрытием при условии высокой температуры.
Обновлено в 17:12
Общество
Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию
Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.
Обновлено в 14:55
Политика
Юрист Портнов вернулся на Украину. Для Порошенко все только начинается
Андрей Портнов до 2014 года был советником президента Виктора Януковича.
Обновлено в 07:02