В парламенте Австрии признали бесполезность антироссийских санкцийРИА Новости 20:03

Санкции в отношении России не принесли желаемого результата и наносят огромный ущерб Европе. Об этом заявила депутат Национального совета Австрии Ангелика Винциг в интервью изданию Kurier.

Гаджеты Huawei лишится Android из-за Трампа Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.

Происшествия Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Шоу-бизнес Скарлетт Йоханссон готовится к свадьбе Актриса Скарлетт Йоханссон и комик Колин Жост решили пожениться.

Армия и оружие Трамп заявил, что стремится только к экономическим вторжениям Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не хочет войн, единственные вторжения, к которым он стремится - экономические.

Хоккей Тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения в матче с Россией Наставник швейцарской команды Патрик Фишер рассказал, почему его подопечные проиграли сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Политика Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.

Здоровье Ученые назвали способы борьбы со сколиозом Статистика гласит о том, что около шестидесяти процентов школьников имеют серьёзные проблемы с нарушением осанки, в том числе и сколиоз различной степени.

Происшествия На КАД произошла смертельная авария Днем 19 мая в районе Ковалево на КАД произошло ДТП с участием легковушки и «Газели», сообщают очевидцы в соцсетях.

Политика МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.

Армия и оружие Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.

Политика Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир» 19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.

Политика СБ ООН экстренно обсудит принятие на Украине закона о языке В понедельник, 20 мая, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Наука Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.

Происшествия Офицера ГРУ из доклада Мюллера обвинили в создании «пирамиды» с гаджетами Пирамида iPhone - "Антей" Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летнего Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).

Авто Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.

Хоккей Тарасенко повторил достижение Гретцки Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".

Общество Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян Плохая экология, по мнению 60% россиян, способствует развитию аллергии, кроме того наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Общество Названы регионы — лидеры по вводу жилья Существенный рост Из 23 субъектов РФ, где объемы ввода жилья на одного жителя превысили общероссийский уровень, только у двух объемы жилищного строительства выросли по сравнению с предыдущим годом более чем на 10%, при этом, в четырех они упали более чем на 10%.

Политика Трамп прокомментировал скандал с запретом абортов в США Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг запретов на аборты в ряде штатов, в своем Twitter.