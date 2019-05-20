Политика
В парламенте Австрии признали бесполезность антироссийских санкцийРИА Новости 20:03
Санкции в отношении России не принесли желаемого результата и наносят огромный ущерб Европе. Об этом заявила депутат Национального совета Австрии Ангелика Винциг в интервью изданию Kurier.
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Кино
HBO завершил показ финала «Игры престолов»
Обновлено в 23:17
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Экономика
Депутат Госсовета Татарии пытался «отбить» 8 млрд рублей, но неудачно
Владельцем должника является ООО «Ватан», полностью принадлежащее, как и компания-кредитор, депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину.
Обновлено в 21:24
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон готовится к свадьбе
Актриса Скарлетт Йоханссон и комик Колин Жост решили пожениться.
Обновлено в 22:17
Армия и оружие
Трамп заявил, что стремится только к экономическим вторжениям
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не хочет войн, единственные вторжения, к которым он стремится - экономические.
Обновлено в 21:45
Хоккей
Тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения в матче с Россией
Наставник швейцарской команды Патрик Фишер рассказал, почему его подопечные проиграли сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 18:23
Политика
Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Здоровье
Ученые назвали способы борьбы со сколиозом
Статистика гласит о том, что около шестидесяти процентов школьников имеют серьёзные проблемы с нарушением осанки, в том числе и сколиоз различной степени.
Обновлено в 03:00
Происшествия
На КАД произошла смертельная авария
Днем 19 мая в районе Ковалево на КАД произошло ДТП с участием легковушки и «Газели», сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 10:23
Политика
МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.
Обновлено в 21:48
Экономика
«Ростех» оценил экономический эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн рублей
«Ростех» подготовил дорожную карту сквозной технологии «Промышленный интернет» по нацпроекту «Цифровая экономика».
Обновлено в 17:36
Армия и оружие
Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО
Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено в 21:18
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено в 12:36
Общество
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено в 07:47
Политика
СБ ООН экстренно обсудит принятие на Украине закона о языке
В понедельник, 20 мая, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 23:15
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 11:23
Наука
Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала
Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Происшествия
В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник
"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Офицера ГРУ из доклада Мюллера обвинили в создании «пирамиды» с гаджетами
Пирамида iPhone - "Антей" Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летнего Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).
Обновлено в 23:00
Авто
Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили
Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Хоккей
Тарасенко повторил достижение Гретцки
Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 21:30
Игры
В GTA 3 нашли режим разработчиков. Они могли замедлять время, удалять технику и телепортироваться
В коде GTA 3 скрыты множество интересных особенностей и инструментов, не доступных обычным геймерам.
Обновлено в 14:25
Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Плохая экология, по мнению 60% россиян, способствует развитию аллергии, кроме того наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:28
Общество
Названы регионы — лидеры по вводу жилья
Существенный рост Из 23 субъектов РФ, где объемы ввода жилья на одного жителя превысили общероссийский уровень, только у двух объемы жилищного строительства выросли по сравнению с предыдущим годом более чем на 10%, при этом, в четырех они упали более чем на 10%.
Обновлено в 18:07
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Обновлено в 10:54
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Политика
Трамп прокомментировал скандал с запретом абортов в США
Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг запретов на аборты в ряде штатов, в своем Twitter.
Обновлено в 15:25
Здоровье
Российским властям не удалось договориться о снижении цены на орфанный препарат
Тимофей Нижегородцев уверен, что орфанные препараты надо включать в перечень ЖНВЛП, так как в этом случае у государства будет возможность регулировать цену.
Обновлено в 09:43