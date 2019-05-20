Политика
В парламенте Австрии признали бесполезность антироссийских санкцийРИА Новости вчера в 20:03
Санкции в отношении России не принесли желаемого результата и наносят огромный ущерб Европе. Об этом заявила депутат Национального совета Австрии Ангелика Винциг в интервью изданию Kurier.
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Политика
Россиянка Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено вчера в 07:47
Наука
Воображение делает некоторые места эмоционально значимыми
Обновлено в 00:40
Политика
Президент Эстонии выступила против возвращения России в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:48
Музыка
Победитель Евровидения-2019 скрыл свою ориентацию ради голосов
Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (Duncan Laurence), который стал победителем международного песенного конкурса Евровидение-2019, решил скрыть свою сексуальную ориентацию, чтобы не потерять голоса.
Обновлено вчера в 01:39
Происшествия
В Ульяновске пассажиры не захотели лететь на Sukhoi Superjet 100
В Ульяновске пассажиры не захотели лететь на Sukhoi Superjet 100 После возвращения в аэропорт вылета пассажиры отказались лететь на Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 04:57
Кино
Звезда «Игры Престолов» считает, что финал сериала разочарует зрителей
Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале «Игра Престолов» считает, что финальный эпизод разочарует зрителей.
Обновлено в 00:17
Авто
Новая Гранта и старые Audi A4 и Ford Focus — тест-драйв в цифрах
Для оптики и кузовных частей указываем стоимость оригинальных новых деталей, однако не стóит падать в обморок – всё «железо» на Ford и Audi можно найти и на «разборках», а там цены на некоторые позиции ниже в 10–12 раз.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина
Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено 17 мая в 06:01
Политика
«Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культуры
Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 20 мая руководитель региона Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края.
Обновлено в 00:18
Здоровье
Врачи посоветовали отказаться от привычки сразу заправлять постель
Обновлено вчера в 11:42
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады
У здания Рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 09:31
Политика
На Украине заявили о планах отправить Порошенко в тюрьму
Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся 19 мая на Украину после эмиграции, рассказал о планах инициировать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:52
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено вчера в 12:36
Кино
«Джон Уик 3» возглавил американский прокат
Обновлено вчера в 16:21
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Обновлено вчера в 18:23
Музыка
Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»
Российский музыкант и певец Юрий Лоза заявил, что россиянин Сергей Лазарев сильно нервничал во время выступления на международном конкурсе «Евровидение 2019».
Обновлено вчера в 08:21
Футбол
Калачев не сдержал слез в прощальном матче за «Ростов»
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие
Трамп заявил, что стремится только к экономическим вторжениям
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не хочет войн, единственные вторжения, к которым он стремится - экономические.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Сотрудников томского дома-интерната для престарелых и инвалидов обвиняют в краже денег у постояльцев
Уголовные дела возбудили по ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц в крупном размере), их объединили в одно производство.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме
Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено вчера в 17:39
Транспорт
Региональный аэропорт в Якутии временно закрыли из-за размокания ВПП
Региональный аэропорт Олекминск в Якутии временно закрыт из-за размокания грунтовой взлетной полосы.
Обновлено в 00:09
Политика
СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке
СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Йеменские хуситы планируют атаковать 300 военных и стратегических целей в Саудовской Аравии
Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) после атаки центрального нефтепровода в Саудовской Аравии планирует атаковать еще порядка 300 военных и стратегических целей на территории этой страны, а также соседних с ней Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
На западе Канады эвакуируют население из-за лесных пожаров
Лесные пожары стали причиной эвакуации населения в западной канадской провинции Альберта, сообщает CTV.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО
Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено вчера в 21:18