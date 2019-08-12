Армия и оружие
В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса»РБК 15:19
В парке «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский находится уникальный экспонат — высокозащищенное транспортное средство «Ладога», предназначенное для условий ядерной войны. «Российская газета» называет машину «танком ядерного апокалипсиса». На боевую машину обратили внимание пользователи соцсетей.
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с чего всё началось
Как сообщается в различных источниках, было выпущено всего 5 единиц такой техники. Они должны были служить в качестве командно-штабных машин для высшего военно-политического руководства СССР, поэтому назывались также самыми "тяжелыми лимузинами".Российская газета06:09
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Армия и оружие
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The Insider и Bellingcat заявили о попытке взлома со стороны ГРУ
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В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков
Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.
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В аэропорту Гонконга отменили все рейсы
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Как минимум два человека попали в больницы. В сеть попали кадры кенгуру, которые прыгают по заснеженным полям.
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Лидер Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство - туризма и внешней торговли.
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Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".
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В Анапе пьяный мужчина разбил винтовкой голову работнице тира
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В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал инцидент с грубым крещением годовалого малыша священнослужителем Мариенбургской церкви в Гатчине игуменом Фотием.
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Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%
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Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
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