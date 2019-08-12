Как сообщается в различных источниках, было выпущено всего 5 единиц такой техники. Они должны были служить в качестве командно-штабных машин для высшего военно-политического руководства СССР, поэтому назывались также самыми "тяжелыми лимузинами".

с чего всё началось

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В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса»

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