Происшествия

В Москве трое детей выпали с аттракционаРИА Новости 07:06

Трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в столичном парке культуры и отдыха "Сокольники", сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Двух детей доставили в травмпункт, одного — в детскую больницу.
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Опубликовано видео со сломанным аттракционом в парке «Сокольники»

РИА Новости07:33

В московском парке «Сокольники» три ребёнка упали с аттракциона

Интерфакс05:41

СКР возбудил дело после падения трёх детей с аттракциона в Москве

Говорит Москва06:26

СК возбудил уголовное дело после падения трех детей с аттракциона в парке «Сокольники»

Агентство Москва06:16

Дети могли пострадать на аттракционе в Москве из-за действий сотрудников парка

РЕН ТВ05:01

Рабочую группу создали для выяснения причин поломки аттракциона в парке «Сокольники»

РИАМО06:28

СК возбудил дело после падения трех детей с аттракциона в «Сокольниках»

ТАСС06:16
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Армия и оружие

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В ведомстве указали, что такие средства обучения в школах и колледжах позволят сформировать нужные навыки для использования современных информационных технологий не только у учеников, но и у педагогов, сообщает Национальная служба новостей.
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