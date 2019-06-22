В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракционаРБК 05:46

Трое детей пострадали в парке «Сокольники» в Москве при падении с аттракциона. В результате инцидента им потребовалась медицинская помощь, сообщили РБК в администрации парка. По словам сотрудника парка, аттракцион остановился, и крепления отстегнулись.

В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона

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