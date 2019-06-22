Происшествия

В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракционаРБК 05:46

Трое детей пострадали в парке «Сокольники» в Москве при падении с аттракциона. В результате инцидента им потребовалась медицинская помощь, сообщили РБК в администрации парка. По словам сотрудника парка, аттракцион остановился, и крепления отстегнулись.
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Опубликовано видео со сломанным аттракционом в парке «Сокольники»

РИА Новости07:33

В московском парке «Сокольники» три ребёнка упали с аттракциона

Интерфакс05:41

Дети могли пострадать на аттракционе в Москве из-за действий сотрудников парка

РЕН ТВ05:01

СК возбудил уголовное дело после падения трех детей с аттракциона в парке «Сокольники»

Агентство Москва06:16

СК возбудил дело после падения трех детей с аттракциона в «Сокольниках»

ТАСС06:16

Рабочую группу создали для выяснения причин поломки аттракциона в парке «Сокольники»

РИАМО06:28

СКР возбудил дело после падения трёх детей с аттракциона в Москве

Говорит Москва06:26
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В донском аэропорту Платов двоих пассажиров сняли с рейса "Ростов-на-Дону - Москва". Об этом "РГ" сообщили в администрации аэропорта.
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