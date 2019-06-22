Происшествия
В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракционаРБК 05:46
Трое детей пострадали в парке «Сокольники» в Москве при падении с аттракциона. В результате инцидента им потребовалась медицинская помощь, сообщили РБК в администрации парка. По словам сотрудника парка, аттракцион остановился, и крепления отстегнулись.
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Кино
Мэрил Стрип празднует 70-летний юбилей
Обновлено в 07:14
Политика
Грузинским авиакомпаниям запретят полёты в Россию
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который тайно вывез из страны своих дочерей, чтобы вернуть их на родину.
Обновлено в 11:00
Игры
Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo
Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Политика
Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы
Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено 20 июня в 22:36
Авто
Suzuki показала серийную версию внедорожника Suzuki Jimny Gan
Стоимость новой версии японского внедорожника Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не названа.
Обновлено вчера в 14:15
Экономика
Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 года
В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
МИД РФ раскритиковал подход США к ядерному планированию
Во времена 60-летней давности возвращаются власти США в своих подходах к ядерному планированию.
Обновлено в 10:56
Транспорт
«Аэрофлот» прекращает полеты в Грузию с 8 июля
Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Футбол
«Все мои мысли с ЦСКА. И всегда были здесь». Алан Дзагоев остается
В течение прошлого сезона Виктор Гончаренко много раз повторял, что ЦСКА не хватало именно Дзагоева (последние полгода полузащитник пропустил из-за травмы «крестов»).
Обновлено в 09:00
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге
Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Скончался бывший президент Кипра Димитрис Христофиас
Христофиас был президентом Кипра в 2008—2013 годах. Напомним, 17 июня умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено вчера в 12:54
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Франции
В Франции на трассе "Поль Рикар" завершилась квалификация Формулы-1, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:42
Политика
Путин не планирует отдавать Курилы
Обновлено в 05:09
Технологии
Компьютерные игры начнут использовать в школах с целью обучения
В ведомстве указали, что такие средства обучения в школах и колледжах позволят сформировать нужные навыки для использования современных информационных технологий не только у учеников, но и у педагогов, сообщает Национальная служба новостей.
Обновлено в 06:52
Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную украинскую подлодку
Россия собирается утилизировать подводную лодку «Запорожье» украинским военно-морских сил, которая осталась в Крыму после того, как полуостров вошел в состав РФ.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Гаджеты
Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%
В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»
Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Ростове за пьяный дебош сняли с рейса на Москву двух пассажиров
В донском аэропорту Платов двоих пассажиров сняли с рейса "Ростов-на-Дону - Москва". Об этом "РГ" сообщили в администрации аэропорта.
Обновлено в 09:44