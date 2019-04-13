Происшествия
В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожарВести.Ru вчера в 16:14
В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар. Загорелись порубочные остатки и штабеля с бревнами на территории санитарной вырубки.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Здоровье
В Башкирии у 33 детей выявили гепатит
В 2018 году в Башкирии у 33 детей до 14 лет выявили гепатит. Об этом сообщили UfacityNews.ru в Росздравнадзоре.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко
Обновлено вчера в 20:37
Единоборства
Имадаев потерпел первое поражение в дебютном бою в UFC
Зелим Имадаев провел свой дебютный бой в UFC. Российский боец ММА проиграл американцу Максу Гриффину на турнире UFC 236 в Атланте.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие
The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»
Обновлено вчера в 14:44
Футбол
Мариу Фернандес: «Судья убил ЦСКА»
Защитник ЦСКА, который был удален в матче с "Оренбургом" (2:3) за две желтые карточки после игры вышел к прессе, чтобы высказаться по эпизоду с удалением.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено вчера в 12:55
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени
Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено 12 апреля в 15:38
Армия и оружие
Сирия отразила израильский ракетный удар
Часть ракет была уничтожена силами ПВО Сирии. Видео отражения ракетного удара появилось в интернете.
Обновлено вчера в 02:31
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ
На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено вчера в 07:23
Армия и оружие
ДНР обвинила ВСУ в прицельном огне по населенным пунктам
Безсонов утверждает, что украинские снайперы все чаще стали вести прицельный огонь по населенным пунктам самопровозглашенной республики под прикрытием залпов из минометов и гранатометов.
Обновлено вчера в 15:34
Футбол
«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном
Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено вчера в 15:07
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Макс Барских: «Я надел колготки в сеточку и танцевал с пылесосом»
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Лайфхаки для путешественников. Как купить авиабилеты в 2 раза дешевле?
Как правило, чартер на 30–40% дешевле, покупают его обычно за 7–10 дней до поездки, поскольку борта формируются незадолго до полёта.
Обновлено вчера в 17:10
Футбол
Санчо – четвертый в сезоне в лигах топ-5 игрок с 10+ голами и 10+ ассистами
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо сделал дубль в матче чемпионата Германии с «Майнцем» (2:1). 19-летний англичанин – четвертый в сезоне среди игроков европейских лиг топ-5, кому удалось забить не менее 10 голов и сделать не менее 10 результативных передач.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Трамп высказался о возможном третьем саммите с Ким Чен Ыном
Американский лидер Дональд Трамп высказал мнение по поводу возможности проведения третьего саммита США — КНДР.
Обновлено вчера в 09:06
Важное за сутки
Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста
Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено 12 апреля в 10:46
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено вчера в 18:39
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов
По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба
В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
Обновлено вчера в 18:17
Шоу-бизнес
Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера
Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Экономика
В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономики
Рост мировой экономики продолжается, но его темпы оказались ниже, чем это предполагалось в предыдущем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), который был опубликован в октябре 2018 года.
Обновлено вчера в 13:52