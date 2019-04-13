Происшествия

В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожарВести.Ru вчера в 16:14

В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар. Загорелись порубочные остатки и штабеля с бревнами на территории санитарной вырубки.
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Огонь и вода: кадры работы спасателей на крупном пожаре в «Лосином острове»

ТК Звездавчера в 21:04

Пожар площадью 1 тыс. кв. м тушат в лесу под Балашихой

ТАССвчера в 15:50

В МЧС опровергли информацию о пожаре в парке 850-летия Москвы

Говорит Москвавчера в 16:05

В парке «Лосиный остров» в Подмосковье произошел пожар

РИА Новостивчера в 15:19

Пожар в Лосином острове достиг площади в 1 кв. километр

Известиявчера в 15:08

Пожар начался в «Лосином острове» недалеко от жилых домов

Интерфаксвчера в 14:37

Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье

РБКвчера в 15:25
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Здоровье

В Башкирии у 33 детей выявили гепатит

В 2018 году в Башкирии у 33 детей до 14 лет выявили гепатит. Об этом сообщили UfacityNews.ru в Росздравнадзоре.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко

Обновлено вчера в 20:37
Единоборства

Имадаев потерпел первое поражение в дебютном бою в UFC

Зелим Имадаев провел свой дебютный бой в UFC. Российский боец ММА проиграл американцу Максу Гриффину на турнире UFC 236 в Атланте.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие

The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»

Обновлено вчера в 14:44
Футбол

Мариу Фернандес: «Судья убил ЦСКА»

Защитник ЦСКА, который был удален в матче с "Оренбургом" (2:3) за две желтые карточки после игры вышел к прессе, чтобы высказаться по эпизоду с удалением.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Общество

Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании

Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено вчера в 12:55
Музыка

Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени

Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено 12 апреля в 15:38
Армия и оружие

Сирия отразила израильский ракетный удар

Часть ракет была уничтожена силами ПВО Сирии. Видео отражения ракетного удара появилось в интернете.
Обновлено вчера в 02:31
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ

На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено вчера в 07:23
Армия и оружие

ДНР обвинила ВСУ в прицельном огне по населенным пунктам

Безсонов утверждает, что украинские снайперы все чаще стали вести прицельный огонь по населенным пунктам самопровозглашенной республики под прикрытием залпов из минометов и гранатометов.
Обновлено вчера в 15:34
Футбол

«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном

Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено вчера в 15:07
Игры

Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Шоу-бизнес

Макс Барских: «Я надел колготки в сеточку и танцевал с пылесосом»

Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Общество

Лайфхаки для путешественников. Как купить авиабилеты в 2 раза дешевле?

Как правило, чартер на 30–40% дешевле, покупают его обычно за 7–10 дней до поездки, поскольку борта формируются незадолго до полёта.
Обновлено вчера в 17:10
Футбол

Санчо – четвертый в сезоне в лигах топ-5 игрок с 10+ голами и 10+ ассистами

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо сделал дубль в матче чемпионата Германии с «Майнцем» (2:1). 19-летний англичанин – четвертый в сезоне среди игроков европейских лиг топ-5, кому удалось забить не менее 10 голов и сделать не менее 10 результативных передач.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Трамп высказался о возможном третьем саммите с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп высказал мнение по поводу возможности проведения третьего саммита США — КНДР.
Обновлено вчера в 09:06
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Общество

Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста

Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено 12 апреля в 10:46
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Обновлено вчера в 18:39
Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов

По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба

В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
Обновлено вчера в 18:17
Шоу-бизнес

Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера

Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Экономика

В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономики

Рост мировой экономики продолжается, но его темпы оказались ниже, чем это предполагалось в предыдущем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), который был опубликован в октябре 2018 года.
Обновлено вчера в 13:52
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