Происшествия
В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожарВести.Ru 16:14
В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар. Загорелись порубочные остатки и штабеля с бревнами на территории санитарной вырубки.
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Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
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Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что когда французы ещё не умели читать, Евангелие им привезла киевская княжна Анна Ярославна.
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На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
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В Рио-де-Жанейро при обрушении двух домов погибли восемь человек
Восемь человек погибли в результате обрушения двух жилых домов в Рио-де-Жанейро, еще 16 числятся пропавшими без вести.
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В субботу, 13 апреля, около девяти часов вечера в жилой дом на проспекте Обуховской обороны врезались такси и Hyundai Solaris.
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Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
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Двойник Дмитрия Нагиева: «Пользуюсь сходством с актером ради внимания девушек»
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Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
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Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
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Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
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