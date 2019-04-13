Происшествия

В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожарВести.Ru 16:14

В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар. Загорелись порубочные остатки и штабеля с бревнами на территории санитарной вырубки.
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Пожар площадью 1 тыс. кв. м тушат в лесу под Балашихой

ТАСС15:50

В МЧС опровергли информацию о пожаре в парке 850-летия Москвы

Говорит Москва16:05

В парке «Лосиный остров» в Подмосковье произошел пожар

РИА Новости15:19

Пожар в Лосином острове достиг площади в 1 кв. километр

Известия15:08

Пожар начался в «Лосином острове» недалеко от жилых домов

Интерфакс14:37

Из центра пламени: МЧС опубликовало видео масштабного пожара в «Лосином острове»

ТК Звезда16:01

Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье

РБК15:25
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Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Экономика

Зарплаты россиян растут рекордными темпами

Министр труда Максим Топилин заявил, что согласно статистическим данным ведомства по итогам 2018 года заработные платы россиян выросли на рекордные 6,8%. Это, по словам главы Минтруда, самые высокие показатели с 2012 года.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

СМИ сообщили о задержании правозащитника Павла Пятницкого за стрельбу

СМИ сообщили о задержании правозащитника, члена ОНК Павла Пятницкого за стрельбу в столице, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 06:32
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие

СМИ: запуск спутника «Благовест» с Байконура отложили до июля

Как стало известно агентству РИА Новости, запуск военного спутника "Благовест" с Байконура отложили до июля.
Обновлено в 20:25
Происшествия

WikiLeaks сообщила о судьбе кота Ассанжа после ареста его хозяина

Обновлено в 18:58
Происшествия

В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело

Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.
Обновлено в 03:10
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» выиграть второй матч серии Кубка Стэнли

Обновлено в 18:45
Общество

E-mail с сюрпризом: Мошенники вновь начали рассылать россяинам «письма счастья»

Вознаграждение от 170 до 3500 евро сулит электронное письмо от неизвестного пользователя.
Обновлено в 20:50
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие.
Обновлено в 10:31
Общество

Способ посадки моркови: всходы появляются через 5 дней и нет необходимости прореживать

Существует несколько способ посадки моркови, позволяющие вырастить богатый урожай и при этом не прореживать грядки.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие

Перехват израильских ракет сирийскими ПВО сняли на видео

Обновлено в 05:20
Хоккей

«Коламбус» подтвердил подписание контракта с Гавриковым

Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джекетс" сообщила о подписании контракта с защитником СКА и сборной России Владиславом Гавриковым.
Обновлено в 19:34
Политика

В Раде рассказали, почему Порошенко получил прозвище Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Здоровье

От сурьмы до тюрьмы: история медицины в отравах и истязаниях

Красной нитью прослеживается в «Истории шарлатанства» такой принципиальный и часто губительный компонент медицины, как бизнес.
Обновлено в 17:02
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
Обновлено в 20:03
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Важное за сутки

Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес

Александр Толмацкий резко высказался о вдове Децла

Дедушка, который много лет не общался с внуком, нашел с ним общий язык.
Обновлено в 20:00
Политика

Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников

Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.
Обновлено в 19:36
Политика

Саудовская Аравия поддержала переходный Военный совет Судана

Королевство Саудовская Аравия заявило о поддержке действий переходного временного Военного совета Судана и готова предоставить гуманитарную помощь стране, сообщило официальное новостное агентство страныSРА со ссылкой на заявление властей.
Обновлено в 20:21
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров

В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Александр Жулин поздравил Татьяну Навку с личным праздником

Татьяна Навка отмечает сегодня свой день рождения. Олимпийской чемпионке исполнилось 44 года, с чем её поздравили родные, друзья и коллеги.
Обновлено в 14:00
Политика

В Раде заявили, что французы «не умели читать» в период Киевской Руси

Киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые "не умели читать".
Обновлено в 19:39
Хоккей

Российские хоккеистки не смогли выйти в финал чемпионата мира

Обновлено в 15:37
Наука

Бактерии шлют друг другу гены через все человеческое тело

Ученые из США и Южной Кореи разработали метод, который помог узнать, насколько часто жители человеческого тела обмениваются генами.
Обновлено вчера в 05:05
Футбол

Мариу Фернандес: «Судья убил ЦСКА»

Защитник ЦСКА, который был удален в матче с "Оренбургом" (2:3) за две желтые карточки после игры вышел к прессе, чтобы высказаться по эпизоду с удалением.
Обновлено в 10:45
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