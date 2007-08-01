Футбол

В парке «Краснодар» покажут выездной матч «быков» с «Зенитом»Кубань 24 вчера в 05:49

Зенит — Краснодар
сегодня
в 14:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Как писал интернет-портал «Кубань 24», после концерта Rammstein, который пройдет 2 августа, арену к матчу «Зенит» — «Краснодар» подготовят за сутки.
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