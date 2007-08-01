Футбол
В парке «Краснодар» покажут выездной матч «быков» с «Зенитом»Кубань 24 вчера в 05:49
Как писал интернет-портал «Кубань 24», после концерта Rammstein, который пройдет 2 августа, арену к матчу «Зенит» — «Краснодар» подготовят за сутки.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Музыка
Файер-шоу Rammstein в Санкт-Петербурге приняли за пожар
Обновлено в 00:51
Происшествия
На несогласованной акции в Москве начались задержания
Сотрудники полиции и Росгвардии начали задерживать наиболее активных участников несогласованной акции в центре столицы.
Обновлено в 08:20
Политика
Путин ратифицировал соглашение с КНР по спутниковым системам
Президент России Владимир Путин подписал документ о ратификации международного правового соглашения с КНР о сотрудничестве в сфере применения глобальных навигационных спутниковых систем в мирных целях.
Обновлено в 09:36
Космос
А была ли высадка на Луну? Аргументы скептиков разбиваются о факты
Иногда скептики приводят «железные» аргументы.
Обновлено 01 августа в 17:06
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Футбол
Урал — Ростов 2:2
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Ростове на набережной столкнулись два судна
По словам свидетелей, из-за сильного ветра судно развернуло, и оно протаранило соседнее.
Обновлено в 09:49
Политика
Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов
Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
Обновлено в 09:35
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Ренн» и завоевал Суперкубок Франции
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России
Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.
Обновлено в 07:23
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Политика
Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей
Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 09:42
Экономика
Эксперт объяснил, в чём уникальность экономической модели РФ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, в России замедлился прирост реальной заработной платы населения, но в то же время уменьшились темпы падения реальных доходов.
Обновлено вчера в 08:32
Армия и оружие
В ДНР сбили ударный беспилотник украинской армии
Безсонов отметил, что украинские силовики предприняли попытку помешать военнослужащим ДНР сбить БПЛА и открыли огонь по позициям Народной милиции.
Обновлено в 08:07
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Авангард» на турнире в Сочи
Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли омский "Авангард" в матче предсезонного турнира в Сочи.
Обновлено в 08:20
Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Интернет
Facebook решил переименовать Instagram и WhatsApp
Компании Facebook принадлежат такие популярные сервисы, как Instagram и WhatsApp, но об этом пользователи редко вспоминают.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Жителей канадской деревни эвакуировали из-за ЧП с поездом с химикатами
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Обновлено в 09:28
Хоккей
Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск 19 августа
Обновлено в 08:12
Происшествия
Под полом московского ресторана нашли труп
Обновлено в 06:44
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика
Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил
Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
В России представлен ячеистый радиопоглощающий материал РПМ-СА-N
Среди прочего ИРЗ представил новое радиопоглощающее покрытие РПМ-СА-N.
Обновлено в 09:35
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Венгрии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой свободной практики Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено вчера в 06:55