Ведущие букмекерские конторы, работающие на территории России, оценивают вероятность победы футбольного клуба «Краснодар» в предстоящем гостевом поединке с петербургским «Зенитом» в 14%. Встреча команд в рамках 4 тура Российской премьер-лиги пройдет на стадионе «Газпром Арена» 3 августа.

Букмекеры не верят в гостевую победу «Краснодара» над «Зенитом»

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Политика Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.

Авто Monarch станет новой маркой электромобилей Новый российский стартап Монарх (Monarch) представил концептуальную версию электрического лифтбека Concept S. Российская компания Monarch решила заполнить пустующую нишу на рынке отечественных электромобилей, расположив свою новинку между электрокарами Lada (до 1 млн рублей) и премиальными Aurus (от 17 млн рублей).

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Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Сын художника добавил, что 19 сентября в Москве должна была открыться выставка Никаса Сафронова, однако теперь ее проведение находится под угрозой.

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Происшествия Крупный пожар случился в центре Москвы 11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.

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Футбол «Локомотив» в добавленное время вырвал победу у «Крыльев Советов» Матч четвертого тура чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов» завершился победой столичной команды со счетом 2:1. Встреча прошла на «Самара Арене», судил игру арбитр из Москвы Евгений Турбин.

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