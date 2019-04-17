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Полиция назвала причину пожара в Нотр-ДамеИзвестия вчера в 16:07
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание. Об этом 18 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в судебной полиции Франции. Отмечается, что следователи до сих пор не могут приступить к работе в соборе из-за соображений безопасности.
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Причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание
Общественное телевидение России17 апреля в 07:00
Короткое замыкание могло стать причиной пожара в соборе Парижской Богоматери
Коммерсантъвчера в 14:58
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