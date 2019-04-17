Полиция назвала причину пожара в Нотр-ДамеИзвестия вчера в 16:07

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание. Об этом 18 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в судебной полиции Франции. Отмечается, что следователи до сих пор не могут приступить к работе в соборе из-за соображений безопасности.

Политика Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.

Армия и оружие Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.

Транспорт В Таганроге ввели режим ЧС из-за обрушения коллектора Обрушение напорно-самотечного коллектора диаметром 1000 мм произошло в Таганроге (Ростовская область), введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте администрации города.

Армия и оружие Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе Франция отправит почти 300 военнослужащих, 4 танка и 25 боевых машин пехоты на границу Эстонии с Россией.

Политика Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку» Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".

Политика В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премьер-министра.

Происшествия В Москве задержали мужчин со скелетом в сумке На востоке Москвы полицейские задержали двух мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета.

Экономика Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Авто Toyota представила новый ProAce City Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.

Происшествия В Кронштадте избили инвалида за сделанное замечание Сегодня, 18 апреля, в одном из домов Кронштадта избили 58-летнего мужчину, тяжелого инвалида с детства, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Футбол Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы» В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».

Политика Зеленский представил свою команду Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.

Хоккей Кучеров в ближайшее время присоединится к сборной России Нападающий «Тампы» Никита Кучеров в ближайшие дни присоединится к сборной России для подготовки к чемпионату мира.

Здоровье О паразитах в рыбе предупреждает Роспотребнадзор Роспотребнадзор предупреждает россиян о распространении паразитов, которые передаются человеку через рыбу и рыбную продукцию.

Общество ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.

Шоу-бизнес Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.

Религия Православные готовятся встретить Вербное воскресенье Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.

Экономика Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.

Происшествия Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.

Здоровье В Германии зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней Немецкие близнецы побили рекорд, установленный в Ирландии в 2012 году. Там пара малышей появилась на свет с разницей в 87 дней.

Политика Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.

Происшествия В школе Якутии отравились дети, проходит проверка Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в одной из школ Якутска пять учеников отравились таблетками.

Авто Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.

Армия и оружие Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.

Происшествия Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.