Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-ДамеИзвестия вчера в 16:07

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание. Об этом 18 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в судебной полиции Франции. Отмечается, что следователи до сих пор не могут приступить к работе в соборе из-за соображений безопасности.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В полиции Парижа назвали вероятную причину пожара в Нотр-Даме

Взгляд.ру01:30

Пожар в Нотр-Даме: названа причина возгорания

Вести.Ruвчера в 21:16

Причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание

Общественное телевидение России17 апреля в 07:00

Полиция Парижа назвала причину пожара в Нотр-Даме

Вечерняя Москвавчера в 16:53

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в соборе Парижской Богоматери

Коммерсантъвчера в 14:58

В парижской полиции назвали вероятную причину пожара в Нотр-Даме

РИА Новостивчера в 16:05

Криминалисты: пожар в соборе Парижской Богоматери мог вспыхнуть из-за короткого замыкания

Клопс17 апреля в 02:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Политика

Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину

Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Транспорт

В Таганроге ввели режим ЧС из-за обрушения коллектора

Обрушение напорно-самотечного коллектора диаметром 1000 мм произошло в Таганроге (Ростовская область), введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе

Франция отправит почти 300 военнослужащих, 4 танка и 25 боевых машин пехоты на границу Эстонии с Россией.
Обновлено в 01:49
Политика

Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26
Политика

В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премьер-министра.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Москве задержали мужчин со скелетом в сумке

На востоке Москвы полицейские задержали двух мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета.
Обновлено вчера в 10:53
Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян

Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено вчера в 09:01
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

В Кронштадте избили инвалида за сделанное замечание

Сегодня, 18 апреля, в одном из домов Кронштадта избили 58-летнего мужчину, тяжелого инвалида с детства, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 12:57
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Футбол

Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»

В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
Политика

Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Обновлено вчера в 14:33
Хоккей

Кучеров в ближайшее время присоединится к сборной России

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров в ближайшие дни присоединится к сборной России для подготовки к чемпионату мира.
Обновлено в 02:20
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
Здоровье

О паразитах в рыбе предупреждает Роспотребнадзор

Роспотребнадзор предупреждает россиян о распространении паразитов, которые передаются человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 02:54
Общество

ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права

ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Религия

Православные готовятся встретить Вербное воскресенье

Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено 17 апреля в 09:35
Здоровье

В Германии зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней

Немецкие близнецы побили рекорд, установленный в Ирландии в 2012 году. Там пара малышей появилась на свет с разницей в 87 дней.
Обновлено в 01:04
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Происшествия

В школе Якутии отравились дети, проходит проверка

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в одной из школ Якутска пять учеников отравились таблетками.
Обновлено в 02:20
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Армия и оружие

Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв

Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Общество

Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света

В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное