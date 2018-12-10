Граждане США контролируют 3066 компаний из «панамского досье», граждане Украины — 470, следует из данных Росфинмониторинга. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России, а также США — Британские Виргинские острова: на них приходится более 50% юрлиц.

с чего всё началось

Росфинмониторинг обнаружил 4 197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам, при проверке «панамского досье». Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом». Компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд руб.

В «панамском досье» оказалось более 4 тысяч компаний россиян

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