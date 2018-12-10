Политика

В «панамском досье» оказалось более 4 тысяч компаний россиян
Коммерсантъ
06:14

Росфинмониторинг обнаружил 4 197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам, при проверке «панамского досье». Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом». Компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд руб.
Коммерсантъ06:14
с чего всё началось

Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» более 4 тыс. компаний россиян

Граждане США контролируют 3066 компаний из «панамского досье», граждане Украины — 470, следует из данных Росфинмониторинга. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России, а также США — Британские Виргинские острова: на них приходится более 50% юрлиц.
РБК05:22

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Назван любимый офшор российских чиновников

Lenta.ru08:15

В офшорах нашли 4 тысячи компаний россиян. Среди владельцев — депутаты и губернаторы

URA.Ru07:44

Росфинмониторинг нашел около 4000 связанных с россиянами компаний в «панамском архиве»

Новая газета06:49

В «панамском досье» оказалось более 4 тысяч компаний россиян

Коммерсантъ06:14

В «панамском досье» нашли 4 тысячи компаний россиян. Среди владельцев - губернаторы, сенаторы и депутаты

Фонтанка.Ру06:08

Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» почти 4200 офшорных компаний, подконтрольных россиянам

Эхо Москвы07:02

Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» более 4 тыс. компаний россиян

РБК05:22
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Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
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Тереза Мэй отменила голосование по Brexit в британском парламенте

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Блок Пашиняна победил на выборах в Армении

В Армении состоялись досрочные выборы в парламент, по итогам которых блок "Мой шаг" под руководством исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна одержал победу, набрав 70,45% голосов избирателей.
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В Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира

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Кремль ответил на обвинения в причастности к беспорядкам во Франции

Заявления о причастности Москвы к акциям протеста во Франции являются клеветой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Сайт «Миротворец» начал вносить в базу данные священников УПЦ

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Евросоюз ввел новые санкции из-за выборов в Донбассе

Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября, передает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

На Украине засекретили информацию по инциденту в Керченском проливе

Обновлено в 09:37
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Додона вновь отстранили от обязанностей президента Молдавии

Президента Молдавии Игоря Додона вновь отстранили от исполнения обязанностей.
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Лавров заявил о притеснении русскоязычных граждан за рубежом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ряде стран происходит притеснение русскоязычных граждан.
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Путин вошёл в шорт-лист претендентов на звание «Человек года» Time

В 2017 году журнал Time отдал звание движению «Нарушившие тишину» (Silence Breakers), участники которого первыми рассказали о сексуальных домогательствах.
Обновлено в 09:44
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Путин поддержал идею Кожемяко о переносе столицы Дальнего Востока

Президент Владимир Путин поддержал перенос столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, сообщают РБК и «Коммерсантъ».
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Ликвидирован департамент свердловской чиновницы Глацких

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент молодежной политики, глава которого Ольга Глацких была отстранена от должности после слов о том, что государство «ничего не должно» молодежи.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не может подтвердить информацию о назначении начальником Главного разведывательного управления Генштаба ВС России вице-адмирала Игоря Костюкова.
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Политика

Прокуратура подтвердила проверку поставщика продуктов для Росгвардии

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Обновлено в 09:42
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