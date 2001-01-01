Политика
В ожидании новых переговоров. Как фондовые рынки начинают неделюРБК 02:00
Азиатские рынки торгуются разнонаправленно в начале новой недели. При этом индексы изменяются незначительно: инвесторы выжидают перед началом саммита G20, который начнется в пятницу, 28 июня, в Осаке.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:02, Вашингтон
Общество
Kinodanz отказалась от иска на 1 млн рублей к BadComedian
Красногорский суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к видеоблогеру BadComedian (Евгений Баженов) на 1 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:51
Политика
Соловьев объяснил свое попадание в список «пропагандистов РФ» в ПАСЕ
Среди прочего авторы списка обвинили Владимира Соловьева в создании документального фильма о президенте РФ Владимире Путине под названием «Президент».
Обновлено в 08:53
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Экономика
Дольщикам могут разрешить пополнять счета эскроу частями
Проблема раскрытия части средств покупателей новостроек для застройщиков состоит в том, что банки пока не имеют опыта в оценке стадий готовности проектов, пояснил министр.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс призналась, что у нее год не было отношений
Актриса и телеведущая Эвелина Блендас призналась, что у нее не было близости целый год.
Обновлено в 08:20
ЖКХ
В Симферополе около 100 тысяч человек остались без электроснабжения
Около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на одной из линий электропередачи, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
Обновлено в 07:41
Спорт
Российская тяжелоатлетка Ломова дисквалифицирована на четыре года
Российская тяжелоатлетка Надежда Ломова дисквалифицирована на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 21 марта 2019 года.
Обновлено в 08:31
Авто
Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями
Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Обновлено в 03:53
Культура
Музейное сообщество попросило передать ГЦСИ Пушкинскому музею
Сотрудники Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), присоединенного в 2016 году к музейно-выставочному центру РОСИЗО, направили руководителю Минкультуры ходатайство о передаче центра под управление Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ).
Обновлено в 06:55
Футбол
Глушаков ищет работу через инстаграм
Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:37
Музыка
Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе
Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Наука
Ученый объяснил, как комары выбирают своих «жертв»
Комары находят своих «жертв» по «следу» из углекислого газа, рассказал этномолог Йуп ван Лун из Вагенингенского университета в Нидерландах.
Обновлено в 05:59
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ
Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 09:15
Общество
Более миллиона москвичей смотрело прямую линию с Путиным
Прямую линию с Владимиром Путиным на эфирных телеканалах посмотрело более миллиона жителей столицы, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе компании Mediascope.
Обновлено 21 июня в 11:35
Армия и оружие
Новые бронебойные снаряды покажут на «Армии-2019»
Обновлено в 06:29
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Политика
Зеленский уволил начальника Главка СБУ по Крыму
Указом президента Украины генерал Александр Шмитько освобожден от должности руководителя Главка СБУ в Крыму.
Обновлено в 08:15
Политика
Патрушев: Россия и Израиль выступают против героизации нацизма
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время визита в Израиль заявил, что обе страны выступают единым фронтом в борьбе с героизацией нацизма и попытками переписать историю Второй мировой войны.
Обновлено в 08:45
Политика
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Москве мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей
Злоумышленник с похожим на пистолет предметом украл у москвички коробку волос и продал ее содержимое за 450 тысяч рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 03:48
Политика
Гордума Челябинска приняла отставку мэра Елистратова
Обновлено в 01:11
Наука
Камни на острове Мадейра оказались покрыты пластиковой коркой. Она быстро распространяется — и уже занимает 10% площади прибрежных скал!
В начале 2019 года исследователи заметили, что пластиковая корка распространилась — теперь она занимает 10% площади всех прибрежных скал на Мадейре.
Обновлено в 05:00
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян
Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59