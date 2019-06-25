Экономика

Фондовый рынок России начал торги в положительной зонеФинмаркет вчера в 03:03

Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги в пятницу на слабых статданных, однако выросли по итогам недели на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,21% и составил 2766,92 пункта.
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Азиатские инвесторы предпочли зафиксировать прибыль

Finam.Ru04:15

US STOCKS-S&P 500 упал из-за сектора здравоохранения, инвесторы ждут саммит G20

Financial One03:15

В ожидании новых переговоров. Как фондовые рынки начинают неделю

РБКвчера в 02:00

Индекс МосБиржи прибавил всего 0,05%, индекс РТС вырос на 0,9%

Финмаркетвчера в 12:13
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:06, Вашингтон
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:17
Политика

Евкуров покинет пост главы Ингушетии

Пост главы Ингушетии Евкуров занял осенью 2008 года на временной основе, после чего его должность утвердило Народное собрание.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

ПАСЕ проголосовала за возвращение России

В резолюции по России, принятию которой отчаянно мешала украинская сторона, говорится, что право членов делегаций голосовать и выступать не подлежит ограничениям.
Обновлено вчера в 18:52
Политика

Тимошенко назвала «провалом» Украины допуск России в ПАСЕ

Бывший украинский премьер и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сочла решение о возвращении российской стороны в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) концом "нормандского формата", при котором сотрудничали Франция, ФРГ, Украина и Россия.
Обновлено в 07:25
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
Экономика

Руденя передал Путину благодарность от «Вагонзавода» за заказы

Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал президенту РФ Владимиру Путину благодарность от "Вагонзавода", который в свое время посещал глава государства, за обеспечение предприятия заказами, завод уже загружен на среднесрочную перспективу.
Обновлено в 08:01
Политика

Правительство компенсирует авиакомпаниям потери от закрытия полетов в Грузию

Правительство прорабатывает механизм компенсаций авиакомпаниям убытков от прекращения полетов в Грузию.
Обновлено в 08:35
Политика

Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду

Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Сын Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления

Обновлено в 05:52
Политика

В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну и вновь арестовал его, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:05
Единоборства

Российский боец ММА Ян перенес операцию на локте

Обновлено в 07:32
Происшествия

В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину

По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

Навка вступилась за жену Плющенко Рудковскую

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вступилась за супругу известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:17
Происшествия

Возле Камчатки произошло землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6. Толчки были зафиксированы в 12:05 по московскому времени.
Обновлено в 05:55
Авто

«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО

Представители "АльфаСтрахования" назвали марки автомобилей, владельцам которых в прошлом году чаще всего возмещали убытки по ОСАГО.
Обновлено в 09:01
Политика

Госдума ответила на угрозы НАТО по ДРСМД

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия должна вернуться к соблюдению договора до 2 августа.
Обновлено в 07:46
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Экономика

Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено в 02:07
Политика

Президент Эстонии назвала позорным решение ПАСЕ по России

«Принятое прошлой ночью решение ПАСЕ вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ», — заявила Кальюлайд.
Обновлено в 08:13
Футбол

Анюков вошел в тренерский штаб Семака в «Зените»

Обновлено в 06:47
Финансы

Грузинский лари из-за конфликта с Россией установил антирекорд падения

Грузинские СМИ связывают падение лари с проблемами в туристическом секторе из-за введенного российским президентом запрета на авиаперевозки в страну.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»

Известно, что в 2017 году Тимошенко был осужден за пост в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 05:45
Космос

Ракета Falcon Heavy отправилась в космос

Состоялся третий пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с площадки 39A Космического центра Кеннеди в США.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Московский суд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

Обновлено в 05:23
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие

Новый боевой модуль «Нарцисс» создан в России

Обновлено в 05:30
Происшествия

Пьяный форвард «Севильи» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 08:24
Политика

Нацгвардия Украины расследует появление песни Газманова на выпускном

Ранее украинские СМИ сообщили, что выпускники Академии национальной гвардии в Харькове танцевали под российскую песню "Офицеры" в исполнении Газманова, который находится в черных списках украинского Минкульта.
Обновлено в 08:56
Общество

Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках

25 июня правозащитная организация Transparency International опубликовала расследование о тратах чиновников в командировках.
Обновлено в 08:48
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