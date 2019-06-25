Экономика
Фондовый рынок России начал торги в положительной зонеФинмаркет вчера в 03:03
Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги в пятницу на слабых статданных, однако выросли по итогам недели на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,21% и составил 2766,92 пункта.
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Политика
Евкуров покинет пост главы Ингушетии
Пост главы Ингушетии Евкуров занял осенью 2008 года на временной основе, после чего его должность утвердило Народное собрание.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
В резолюции по России, принятию которой отчаянно мешала украинская сторона, говорится, что право членов делегаций голосовать и выступать не подлежит ограничениям.
Обновлено вчера в 18:52
Политика
Тимошенко назвала «провалом» Украины допуск России в ПАСЕ
Бывший украинский премьер и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сочла решение о возвращении российской стороны в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) концом "нормандского формата", при котором сотрудничали Франция, ФРГ, Украина и Россия.
Обновлено в 07:25
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
Экономика
Руденя передал Путину благодарность от «Вагонзавода» за заказы
Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал президенту РФ Владимиру Путину благодарность от "Вагонзавода", который в свое время посещал глава государства, за обеспечение предприятия заказами, завод уже загружен на среднесрочную перспективу.
Обновлено в 08:01
Политика
Правительство компенсирует авиакомпаниям потери от закрытия полетов в Грузию
Правительство прорабатывает механизм компенсаций авиакомпаниям убытков от прекращения полетов в Грузию.
Обновлено в 08:35
Политика
Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Политика
В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна
Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну и вновь арестовал его, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:05
Единоборства
Российский боец ММА Ян перенес операцию на локте
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину
По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Навка вступилась за жену Плющенко Рудковскую
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вступилась за супругу известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:17
Происшествия
Возле Камчатки произошло землетрясение
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6. Толчки были зафиксированы в 12:05 по московскому времени.
Обновлено в 05:55
Авто
«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО
Представители "АльфаСтрахования" назвали марки автомобилей, владельцам которых в прошлом году чаще всего возмещали убытки по ОСАГО.
Обновлено в 09:01
Политика
Госдума ответила на угрозы НАТО по ДРСМД
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия должна вернуться к соблюдению договора до 2 августа.
Обновлено в 07:46
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Экономика
Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине
Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено в 02:07
Политика
Президент Эстонии назвала позорным решение ПАСЕ по России
«Принятое прошлой ночью решение ПАСЕ вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ», — заявила Кальюлайд.
Обновлено в 08:13
Футбол
Анюков вошел в тренерский штаб Семака в «Зените»
Обновлено в 06:47
Финансы
Грузинский лари из-за конфликта с Россией установил антирекорд падения
Грузинские СМИ связывают падение лари с проблемами в туристическом секторе из-за введенного российским президентом запрета на авиаперевозки в страну.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»
Известно, что в 2017 году Тимошенко был осужден за пост в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 05:45
Космос
Ракета Falcon Heavy отправилась в космос
Состоялся третий пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с площадки 39A Космического центра Кеннеди в США.
Обновлено в 03:46
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
Новый боевой модуль «Нарцисс» создан в России
Обновлено в 05:30
Происшествия
Пьяный форвард «Севильи» устроил смертельное ДТП
Обновлено в 08:24
Политика
Нацгвардия Украины расследует появление песни Газманова на выпускном
Ранее украинские СМИ сообщили, что выпускники Академии национальной гвардии в Харькове танцевали под российскую песню "Офицеры" в исполнении Газманова, который находится в черных списках украинского Минкульта.
Обновлено в 08:56
Общество
Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках
25 июня правозащитная организация Transparency International опубликовала расследование о тратах чиновников в командировках.
Обновлено в 08:48