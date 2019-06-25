Финансы

Фондовый рынок России начал торги в положительной зонеФинмаркет вчера в 03:03

Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги в пятницу на слабых статданных, однако выросли по итогам недели на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,21% и составил 2766,92 пункта.
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Азиатские инвесторы предпочли зафиксировать прибыль

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STOCKS-Рынок акций РФ закрывает торги без выразительной динамики

Financial Oneвчера в 11:48

Индекс МосБиржи прибавил всего 0,05%, индекс РТС вырос на 0,9%

Финмаркетвчера в 12:13

В ожидании новых переговоров. Как фондовые рынки начинают неделю

РБКвчера в 02:00
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:26, Вашингтон
Политика

Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ

Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Футбол

Анюков вошел в тренерский штаб Семака в «Зените»

Обновлено в 06:47
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:17
Космос

SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy

Ракета-носитель Falcon Heavy от компании SpaceX успешно запущена в космос.
Обновлено в 04:00
Общество

Первое место в списке самых агрессивных городов России занял Ростов

По результатам опроса был составлен рейтинг городов. Первую строчку в рейтинге занял Ростов. За нами идут Москва и Челябинск.
Обновлено в 07:14
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 03:13
Политика

Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова

Обновлено в 08:15
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Политика

В Белгороде почтили память воинов-освободителей

Обновлено вчера в 08:30
Кино

Валдис Пельш получил звание почетного профессора МГУ

Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Общество

На одобренный Путиным мегапроект потратят полтора триллиона рублей

Стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 09:19
Авто

Lightyear выпустила крутой электрокар

У большинства современных электромобилей есть одна общая проблема — они не могут обеспечить вас достаточным запасом хода, чтобы вы с удовольствием ездили хотя бы пару дней, не говоря уже о длительных поездках между городами.
Обновлено в 05:43
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Происшествия

Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице

В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Общество

На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре

В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:01
Политика

Австрийский суд согласился выдать США Фирташа

Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 07:25
Политика

Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации

Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Двух подруг ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей

После окончания праздника выпускников «Алые паруса» две молодые петербурженки, 22 и 28 лет, согласились выпить с незнакомыми мужчинами на Васильевском острове, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 06:07
Космос

Мощный выброс метана зафиксирован на Марсе

Мощный всплеск метана был зафиксирован космическим аппаратом Curiosity на поверхности Марса.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

Росреестр по Москве выявил схему мошенничества при аренде недвижимости

Управление Росреестра по Москве выявило схему мошенничества при аренде недвижимости. Об этом сообщается на сайте Росреестра.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес

Экстремально похудевший артист «Универа» изменился до неузнаваемости

Обновлено в 07:03
Финансы

Курс грузинской валюты упал до исторического минимума

Курс грузинского лари за последние дни достиг минимального значения за всю историю его существования.
Обновлено в 09:10
Политика

Гройсман отреагировал на возвращение России в ПАСЕ

Украинский премьер Владимир Гройсман дал комментарий после того, как делегацию России пригласили принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в июне.
Обновлено в 01:32
Общество

Руденя передал Путину благодарность от «Вагонзавода» за заказы

Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал президенту РФ Владимиру Путину благодарность от "Вагонзавода", который в свое время посещал глава государства, за обеспечение предприятия заказами, завод уже загружен на среднесрочную перспективу.
Обновлено в 08:01
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Си Цзиньпин
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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