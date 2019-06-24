Экономика
В ожидании новых переговоров. Как фондовые рынки начинают неделюРБК 02:00
Азиатские рынки торгуются разнонаправленно в начале новой недели. При этом индексы изменяются незначительно: инвесторы выжидают перед началом саммита G20, который начнется в пятницу, 28 июня, в Осаке.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:45, Вашингтон
Политика
Протесты в Тбилиси лишат Грузию 150 тысяч российских туристов
Как сообщает издание «Коммерсантъ», более 150 тысяч россиян откажутся от визита в Грузию в этом году.
Обновлено в 04:52
Гаджеты
Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft
Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс поделился в интервью для телеканала Fox Business о главном промахе в своей карьере.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что Тарзан отбирает у нее еду
Клянусь! - призналась Королева.
Обновлено вчера в 20:20
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Футбол
Роналду выложил фото с величайшим баскетболистом всех времен
Обновлено в 04:08
Политика
Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины
Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено вчера в 07:27
Авто
ЦБ предложил ввести коэффициент утраты товарной стоимости в ОСАГО
Банк России предложил включить в проект Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт автомобилей по ОСАГО порядок определения коэффициента утраты товарной стоимости (УТС), сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Братске восемь человек отравились шаурмой
Обновлено в 04:48
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейских в Грозном
В пресс-службе МВД по региону установили, что нападавшим был житель Чеченской республики 1997 года рождения.
Обновлено вчера в 19:04
Футбол
Экс-хавбек «Спартака» стал игроком «Аякса»
Обновлено в 03:53
Наука
В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком
Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Футбол
В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов
Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:19
Технологии
Компьютеры россиян атаковал вирус, замаскированный под письма
Вирус, попадая в компьютер, шифрует файлы пользователя и требует выкуп за доступ к информации.
Обновлено в 05:14
Транспорт
РЖД восстанавливают график движения на Рижском направлении
Железнодорожники работают над восстановлением графика на Рижском направлении Московской железной дороги после незапланированной остановки электрички, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Обновлено в 02:39
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Пелагея опубликовала трогательное фото с подросшей дочерью
Популярная российская певица Пелагея опубликовала в своем микроблоге две фотографии, на которых запечатлена вместе со своей дочерью Таисией.
Обновлено в 02:30
Общество
Росконтроль внес в «черный список» шесть марок сарделек
Росконтроль исследовал говяжьи сардельки семи брендов. По итогам проверки шесть марок внесли в «черный список».
Обновлено в 04:14
Общество
Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено в 04:03
Политика
Слуцкий оценил условия возвращения России в ПАСЕ от фонда MH17
Ранее стало известно, что Нидерландский фонд MH17 направил письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Керченском проливе теплоход сел на мель
Теплоход, перевозивший уголь, сел на мель при отходе от причала в порту Кавказ, пострадавших и утечек нефтепродуктов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери
«Наши первые шаги!», - подписала ролик знаменитость. Звезды отечественного шоу-бизнеса восхитились видео.
Обновлено вчера в 10:27