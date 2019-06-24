В ожидании новых переговоров. Как фондовые рынки начинают неделюРБК 02:00

Азиатские рынки торгуются разнонаправленно в начале новой недели. При этом индексы изменяются незначительно: инвесторы выжидают перед началом саммита G20, который начнется в пятницу, 28 июня, в Осаке.

В ожидании новых переговоров. Как фондовые рынки начинают неделю

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