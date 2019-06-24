Экономика

В ожидании новых переговоров. Как фондовые рынки начинают неделюРБК 02:00

Азиатские рынки торгуются разнонаправленно в начале новой недели. При этом индексы изменяются незначительно: инвесторы выжидают перед началом саммита G20, который начнется в пятницу, 28 июня, в Осаке.
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Индексы Азии выросли на фоне оптимизма по поводу встречи глав США и Китая

Finam.Ru04:30

Индекс Nikkei закрылся в плюсе, в фокусе - саммит G20

Financial One05:26

В ожидании новых переговоров. Как фондовые рынки начинают неделю

РБК02:00
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Политика

Протесты в Тбилиси лишат Грузию 150 тысяч российских туристов

Как сообщает издание «Коммерсантъ», более 150 тысяч россиян откажутся от визита в Грузию в этом году.
Обновлено в 04:52
Гаджеты

Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft

Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс поделился в интервью для телеканала Fox Business о главном промахе в своей карьере.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Наташа Королева призналась, что Тарзан отбирает у нее еду

Клянусь! - призналась Королева.
Обновлено вчера в 20:20
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Футбол

Роналду выложил фото с величайшим баскетболистом всех времен

Обновлено в 04:08
Политика

Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины

Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Общество

В Центральной России похолодает на 20 градусов

В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено вчера в 07:27
Авто

ЦБ предложил ввести коэффициент утраты товарной стоимости в ОСАГО

Банк России предложил включить в проект Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт автомобилей по ОСАГО порядок определения коэффициента утраты товарной стоимости (УТС), сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Братске восемь человек отравились шаурмой

Обновлено в 04:48
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейских в Грозном

В пресс-службе МВД по региону установили, что нападавшим был житель Чеченской республики 1997 года рождения.
Обновлено вчера в 19:04
Футбол

Экс-хавбек «Спартака» стал игроком «Аякса»

Обновлено в 03:53
Наука

В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком

Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы

Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Футбол

В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов

Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:19
Технологии

Компьютеры россиян атаковал вирус, замаскированный под письма

Вирус, попадая в компьютер, шифрует файлы пользователя и требует выкуп за доступ к информации.
Обновлено в 05:14
Транспорт

РЖД восстанавливают график движения на Рижском направлении

Железнодорожники работают над восстановлением графика на Рижском направлении Московской железной дороги после незапланированной остановки электрички, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Обновлено в 02:39
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации

Обновлено в 04:31
Происшествия

В Казахстане эвакуировали целый город из-за взрыва боеприпасов

Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Пелагея опубликовала трогательное фото с подросшей дочерью

Популярная российская певица Пелагея опубликовала в своем микроблоге две фотографии, на которых запечатлена вместе со своей дочерью Таисией.
Обновлено в 02:30
Общество

Росконтроль внес в «черный список» шесть марок сарделек

Росконтроль исследовал говяжьи сардельки семи брендов. По итогам проверки шесть марок внесли в «черный список».
Обновлено в 04:14
Общество

Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина

Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено в 04:03
Политика

Слуцкий оценил условия возвращения России в ПАСЕ от фонда MH17

Ранее стало известно, что Нидерландский фонд MH17 направил письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 03:52
Здоровье

Гречневый хлеб и голубые конфеты: кто выпускает полезную и вкусную еду

Обновлено в 05:18
Происшествия

В Керченском проливе теплоход сел на мель

Теплоход, перевозивший уголь, сел на мель при отходе от причала в порту Кавказ, пострадавших и утечек нефтепродуктов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери

«Наши первые шаги!», - подписала ролик знаменитость. Звезды отечественного шоу-бизнеса восхитились видео.
Обновлено вчера в 10:27
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Си Цзиньпин
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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