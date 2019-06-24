Экономика

В ожидании новых переговоров. Как фондовые рынки начинают неделюРБК 02:00

Азиатские рынки торгуются разнонаправленно в начале новой недели. При этом индексы изменяются незначительно: инвесторы выжидают перед началом саммита G20, который начнется в пятницу, 28 июня, в Осаке.
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В ожидании новых переговоров. Как фондовые рынки начинают неделю

РБК02:00

Индексы Азии выросли на фоне оптимизма по поводу встречи глав США и Китая

Finam.Ru04:30

Индекс Nikkei закрылся в плюсе, в фокусе - саммит G20

Financial One05:26

Ожидания по встрече Трампа и Си в Осаке вполне позитивные

ПРАЙМ07:07
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Кино

Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 17:24
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17

Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Происшествия

Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать

Житель Забайкальского края обвиняется в убийстве малолетнего пасынка, истязании сожительницы и трех кражах, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:42
Общество

В Госдуме опровергли информацию о сокращении бюджетных мест в вузах

Глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов опроверг информацию о планах по сокращению бюджетных мест в вузах на 17% к 2024 году.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

В МИД оценили перспективу развертывания ракет США вблизи границ России

Развертывание американских ракет на суше возле границ России вызовет обострение в регионе и приведет к кризису, похожему на Карибский.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Ванкувере экстренно сел самолет Air Canada с отказавшим двигателем

В аэропорту канадского города Ванкувер (провинция Британская Колумбия) из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпания Air Canada, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ

Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено вчера в 05:06
Происшествия

Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео

В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Интернет

Зачем сотрудникам Microsoft запрещают пользоваться Slack и Google Docs

Как сообщает GeekWire, в компании, основанной Биллом Гейтсом, циркулирует внутренний документ со списком запрещенных для использования сотрудниками онлайн-сервисов.
Обновлено в 06:27
Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации

Обновлено в 04:31
Политика

Лавров прокомментировал сложившуюся ситуацию в Грузии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии", сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 04:10
Политика

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

Теплоход сел на мель в Керченском проливе

Обновлено в 03:39
Политика

Сторонники партии Саакашвили устроили митинг у здания ЦИК в Киеве

Сторонники партии бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» устроили акцию протеста возле здания Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Авто

В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона

Обновлено в 02:44
Общество

Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»

"В настоящий момент предлагается привлечь вышеупомянутые движения (и иные аналогичные) к открытому диалогу с целью законной реформации в народные дружины и получения членами объединения правового статуса народных дружинников (либо других форм предусмотренной законом аккредитации при МВД России)", - говорится в обращении.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста

В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:30
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Политика

Песков объяснил введение ограничений в отношении Грузии

Россия ввела вынужденные ограничения в отношении Грузии из-за существования прямой угрозы для граждан РФ.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Работники морга в Апатитах перепутали тела троих умерших

Сотрудники морга в Апатитах Мурманской области при выдаче родственникам перепутали тела трех умерших людей.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В город под Екатеринбургом отправили ОМОН после убийства в драке

В город Нижние Серги в Свердловской области были отправлены бойцы ОМОН для охраны общественного порядка после драки, в результате которой был убит один человек.
Обновлено в 04:31
Политика

Володин указал на проблему финансирования малокомплектных школ

Говоря о малокомплектных школах, Володин отметил, что "эту тему нельзя отдавать только на решение регионов, потому что финансовая обеспеченность регионов разная".
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил троих и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом троих человек, еще двое пострадали.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Сочи из-за селя подтопило дорогу к курорту «Роза Хутор»

Специалисты в Сочи ведут расчистку от последствий сошедшего мощного селя на трассу, ведущую к курорту "Роза Хутор", движение перекрыто, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации города.
Обновлено в 06:22
Космос

Рогозин показал видео со стройки на космодроме Восточный

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о том, как продвигается строительство второй очереди космодрома Восточный.
Обновлено вчера в 06:22
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Си Цзиньпин
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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