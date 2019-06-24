Экономика
В ожидании новых переговоров. Как фондовые рынки начинают неделюРБК 02:00
Азиатские рынки торгуются разнонаправленно в начале новой недели. При этом индексы изменяются незначительно: инвесторы выжидают перед началом саммита G20, который начнется в пятницу, 28 июня, в Осаке.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:16, Вашингтон
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Происшествия
Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать
Житель Забайкальского края обвиняется в убийстве малолетнего пасынка, истязании сожительницы и трех кражах, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:42
Общество
В Госдуме опровергли информацию о сокращении бюджетных мест в вузах
Глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов опроверг информацию о планах по сокращению бюджетных мест в вузах на 17% к 2024 году.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
В МИД оценили перспективу развертывания ракет США вблизи границ России
Развертывание американских ракет на суше возле границ России вызовет обострение в регионе и приведет к кризису, похожему на Карибский.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Ванкувере экстренно сел самолет Air Canada с отказавшим двигателем
В аэропорту канадского города Ванкувер (провинция Британская Колумбия) из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпания Air Canada, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ
Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Обновлено вчера в 05:06
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Интернет
Зачем сотрудникам Microsoft запрещают пользоваться Slack и Google Docs
Как сообщает GeekWire, в компании, основанной Биллом Гейтсом, циркулирует внутренний документ со списком запрещенных для использования сотрудниками онлайн-сервисов.
Обновлено в 06:27
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
Обновлено в 04:31
Политика
Лавров прокомментировал сложившуюся ситуацию в Грузии
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии", сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 04:10
Политика
В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
Теплоход сел на мель в Керченском проливе
Обновлено в 03:39
Политика
Сторонники партии Саакашвили устроили митинг у здания ЦИК в Киеве
Сторонники партии бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» устроили акцию протеста возле здания Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона
Обновлено в 02:44
Общество
Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»
"В настоящий момент предлагается привлечь вышеупомянутые движения (и иные аналогичные) к открытому диалогу с целью законной реформации в народные дружины и получения членами объединения правового статуса народных дружинников (либо других форм предусмотренной законом аккредитации при МВД России)", - говорится в обращении.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста
В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:30
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Политика
Песков объяснил введение ограничений в отношении Грузии
Россия ввела вынужденные ограничения в отношении Грузии из-за существования прямой угрозы для граждан РФ.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Работники морга в Апатитах перепутали тела троих умерших
Сотрудники морга в Апатитах Мурманской области при выдаче родственникам перепутали тела трех умерших людей.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В город под Екатеринбургом отправили ОМОН после убийства в драке
В город Нижние Серги в Свердловской области были отправлены бойцы ОМОН для охраны общественного порядка после драки, в результате которой был убит один человек.
Обновлено в 04:31
Политика
Володин указал на проблему финансирования малокомплектных школ
Говоря о малокомплектных школах, Володин отметил, что "эту тему нельзя отдавать только на решение регионов, потому что финансовая обеспеченность регионов разная".
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил троих и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом троих человек, еще двое пострадали.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Сочи из-за селя подтопило дорогу к курорту «Роза Хутор»
Специалисты в Сочи ведут расчистку от последствий сошедшего мощного селя на трассу, ведущую к курорту "Роза Хутор", движение перекрыто, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации города.
Обновлено в 06:22
Космос
Рогозин показал видео со стройки на космодроме Восточный
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о том, как продвигается строительство второй очереди космодрома Восточный.
Обновлено вчера в 06:22