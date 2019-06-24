Экономика

В ожидании новых переговоров. Как фондовые рынки начинают неделюРБК 02:00

Азиатские рынки торгуются разнонаправленно в начале новой недели. При этом индексы изменяются незначительно: инвесторы выжидают перед началом саммита G20, который начнется в пятницу, 28 июня, в Осаке.
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Индексы Азии выросли на фоне оптимизма по поводу встречи глав США и Китая

Finam.Ru04:30

Индекс Nikkei закрылся в плюсе, в фокусе - саммит G20

Financial One05:26

В ожидании новых переговоров. Как фондовые рынки начинают неделю

РБК02:00
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Футбол

Грузинские футболисты надели майки с антироссийскими лозунгами

Обновлено вчера в 09:13
Общество

В Центральной России похолодает на 20 градусов

В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено вчера в 07:27
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол

Роналду выложил фото с величайшим баскетболистом всех времен

Обновлено в 04:08
Происшествия

Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии

Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика

ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
Хоккей

СКА поздравил Подколзина с днем рождения

Обновлено в 03:39
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Происшествия

Селевые потоки сошли на горный курорт под Сочи

В ночь на понедельник из-за проливных дождей в районе Красной Поляны с гор сошли несколько селевых потоков.
Обновлено в 02:43
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Авто

Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями

В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:07
Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Религия

У православных России начинается Петров пост

Сегодня, 24 июня, православными Россиянами отмечается начало Петрова поста, ежегодно выпадающего на различные даты и ранее называемого постом Пятидесятницы.
Обновлено в 02:30
Авто

Mazda отзывает в России более 900 автомобилей

Японская компания Mazda отзывает с российского рынка 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5, реализованных дилерами с апреля 2013 года по август 2018 года.
Обновлено в 04:38
Политика

Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов

Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:00
Политика

Не пустить в ПАСЕ: Скабеева объяснила спешку с делом MH17

Результаты расследования крушения «Боинга» в Донбассе были представлены столь «экстренно», чтобы фонд помощи родственникам жертв катастрофы мог попросить ПАСЕ не возвращать России право голоса в организации.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета

На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол

Морозов продлил контракт с футбольным клубом «Динамо»

Обновлено в 05:25
Происшествия

В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц

Обновлено в 03:51
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено вчера в 05:06
Гаджеты

Билл Гейтс рассказал о своей главной ошибке в карьере

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что позволил не Microsoft, а Google развивать операционную систему Android, передает телеканал Fox Business.
Обновлено в 05:13
Происшествия

На Урале драка завершилась смертью человека и беспорядками

В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

Полицейский в Курске открыл стрельбу из-за детей с мячом

В Курске полицейский открыл стрельбу из травматического пистолета, чтобы отогнать от своей машины детей, играющих в мяч.
Обновлено в 05:22
Экономика

В Черногории арестованы активы сына Тельмана Исмаилова

Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.
Обновлено в 02:37
Общество

Большой театр меняет схему продажи билетов

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.
Обновлено в 03:10
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Си Цзиньпин
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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