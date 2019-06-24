Экономика
В ожидании новых переговоров. Как фондовые рынки начинают неделюРБК 02:00
Азиатские рынки торгуются разнонаправленно в начале новой недели. При этом индексы изменяются незначительно: инвесторы выжидают перед началом саммита G20, который начнется в пятницу, 28 июня, в Осаке.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:34, Ашберн
Футбол
Грузинские футболисты надели майки с антироссийскими лозунгами
Обновлено вчера в 09:13
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено вчера в 07:27
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол
Роналду выложил фото с величайшим баскетболистом всех времен
Обновлено в 04:08
Происшествия
Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
Хоккей
СКА поздравил Подколзина с днем рождения
Обновлено в 03:39
Происшествия
Селевые потоки сошли на горный курорт под Сочи
В ночь на понедельник из-за проливных дождей в районе Красной Поляны с гор сошли несколько селевых потоков.
Обновлено в 02:43
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Авто
Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями
В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:07
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Религия
У православных России начинается Петров пост
Сегодня, 24 июня, православными Россиянами отмечается начало Петрова поста, ежегодно выпадающего на различные даты и ранее называемого постом Пятидесятницы.
Обновлено в 02:30
Авто
Mazda отзывает в России более 900 автомобилей
Японская компания Mazda отзывает с российского рынка 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5, реализованных дилерами с апреля 2013 года по август 2018 года.
Обновлено в 04:38
Политика
Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов
Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:00
Политика
Не пустить в ПАСЕ: Скабеева объяснила спешку с делом MH17
Результаты расследования крушения «Боинга» в Донбассе были представлены столь «экстренно», чтобы фонд помощи родственникам жертв катастрофы мог попросить ПАСЕ не возвращать России право голоса в организации.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета
На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол
Морозов продлил контракт с футбольным клубом «Динамо»
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц
Обновлено в 03:51
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Обновлено вчера в 05:06
Гаджеты
Билл Гейтс рассказал о своей главной ошибке в карьере
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что позволил не Microsoft, а Google развивать операционную систему Android, передает телеканал Fox Business.
Обновлено в 05:13
Происшествия
На Урале драка завершилась смертью человека и беспорядками
В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
Полицейский в Курске открыл стрельбу из-за детей с мячом
В Курске полицейский открыл стрельбу из травматического пистолета, чтобы отогнать от своей машины детей, играющих в мяч.
Обновлено в 05:22
Экономика
В Черногории арестованы активы сына Тельмана Исмаилова
Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.
Обновлено в 02:37
Общество
Большой театр меняет схему продажи билетов
Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.
Обновлено в 03:10