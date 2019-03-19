Финансы

В ожидании ФРС. Как ключевая ставка в США повлияет на российский рынокРБК 03:31

Накануне на российском фондовом рынке преобладал рост. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги во вторник, 19 марта, в плюсе благодаря позитивному внешнему фону, однако отступили от максимумов дня.
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ФРС предстоит принять важное решение о составе своего портфеля

ПРАЙМвчера в 07:58

Под занавес торгов настроения на рынке США переменились

Finam.Ru02:15

Фондовый рынок США открылся на подъеме

Финмаркетвчера в 10:43

Вечерний обзор рынка акций 19.03.19. Рынки растут в ожидании заседания центральных банков

Глас Народавчера в 12:39

В ожидании ФРС. Как ключевая ставка в США повлияет на российский рынок

РБК03:31

Уолл-стрит растет в ожидании итогов заседания ФРС

Financial Oneвчера в 10:40

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

Росбалтвчера в 02:12
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Происшествия

Раскрыты данные «чёрного ящика» упавшего в Индонезии самолёта Boeing

Раскрыты данные "чёрного ящика" с самолёта Boeing, упавшего в Индонезии в 2018 году.
Обновлено в 05:40
Политика

Зеленский опережает Порошенко в предвыборном рейтинге почти на 15%

14 марта сообщалось, что предвыборный рейтинг Порошенко упал до 12,4%. Ранее сообщалось, что Порошенко и лидер «Радикальной партии» Украины Ляшко возглавили рейтинг недоверия со стороны украинских избирателей.
Обновлено в 05:25
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Тимати и Алёна Шишкова отпраздновали 5-летие дочери Алисы

Родители подарили девочке на 5-летие тематическую вечеринку с элементами повествования Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

В Ульяновске охранник школы показывал половые органы 10-летней ученице

Девочка рассказала родителям, что мужчина показывал ей свои половые органы и трогал ее. Родители обратились к правоохранителям.
Обновлено в 05:32
Политика

Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Бату Хасикова, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 05:19
Общество

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Друг Юлии Началовой заявил, что незадолго до смерти она победила рак

Обновлено в 02:48
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Экономика

ПИК назвал сумму необходимых для достройки текущих проектов кредитов

При переходе на эскроу-счета с 1 июля 2019 года крупнейшему российскому застройщику ГК «ПИК» потребуется открыть кредитные линии на сумму до 250 млрд руб. в горизонте двух-трех лет.
Обновлено в 05:42
Транспорт

В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда

В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Музыка

Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»

Обновлено в 05:51
Спорт

Туктамышева ответила Погорилой на критику её показательного номера

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на критические высказывания своей соотечественницы Анны Погорилой о её показательном номере.
Обновлено в 04:45
Политика

Путин отреагировал на отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов впервые вышли в свет вместе

Любопытно, что, несмотря на присутствие в зале Джона Траволты и Хелен Миррен, внимание публики и журналистов было приковано к экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак и ее спутнику, режиссеру Константину Богомолову.
Обновлено в 05:11
Авто

Пикап Mitsubishi L200 получил версию для бездорожья

Напомним, обновлённый пикап Mitsubishi L200 был показан в конце прошлого года.
Обновлено вчера в 10:35
Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Политика

Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Москве столкнулись грузовик и инкассаторский автомобиль

Обновлено в 00:52
Происшествия

В Челябинске на кладбище расстреляли двоих мужчин

В Челябинске двое мужчин стали жертвами вооруженной разборки на Успенском кладбище.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Россия и Сирия предложили США совместную операцию по вывозу беженцев

«Предлагаем американской стороне принять участие в организации прикрытия проведения гуманитарной операции по эвакуации страдающих сирийских граждан с воздуха совместными усилиями ВКС России и командования Вооружённых сил США в зоне Эт-Танф», — отмечается в заявлении.
Обновлено в 05:58
Здоровье

В Погарской больнице установили современный компьютерный томограф

В районной больнице Погара лечение проходят также пациенты из Стародубского, Суземского и Трубчевского районов.
Обновлено в 04:53
Происшествия

За распространение стрима новозеландского стрелка арестован бизнесмен

Бизнесмена из Новой Зеландии заключили прод стражу из-за распространения онлайн-трансляции теракта в городе Крайстчерч.
Обновлено в 04:24
Политика

В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям Трампа о Бразилии

В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям президента США Дональда Трампа, допустившего возможность предоставить Бразилии статус союзнической страны, переадресовав вопрос к американским властям.
Обновлено в 05:40
Политика

СМИ сообщили об отставке губернатора Мурманской области Марины Ковтун

Обновлено в 03:51
Политика

Врио челябинского губернатора посетит Магнитогорск, где взорвался дом

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер планирует в ближайшее время посетить Магнитогорск и побывать в жилом доме, где в конце декабря произошел взрыв газа и погибли 39 человек.
Обновлено в 06:19
Общество

Некоторые судьи дословно копируют тексты судебных решений

Редакция «Новая газета» проанализировала ряд судебных актов, после чего сделала вывод о копировании текста судебных решений.
Обновлено в 03:52
Политика

Заблокировать отсрочку Brexit готовы две страны Евросоюза

В Париже и Риме ждут гарантий того, что отсрочка позволит Лондону подписать соглашение с Брюсселем и обеспечить себе организованный выход, в противном случае Италия и Франция выступят против продления сроков Brexit.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Жительницу Африки задержали за сутенёрство в Москве

В Москве задержана гражданка одной из стран Африки за преступление в сфере интим-услуг, сообщили журналистам 20 марта в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.
Обновлено в 05:01
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