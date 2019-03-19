Финансы
В ожидании ФРС. Как ключевая ставка в США повлияет на российский рынокРБК 03:31
Накануне на российском фондовом рынке преобладал рост. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги во вторник, 19 марта, в плюсе благодаря позитивному внешнему фону, однако отступили от максимумов дня.
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Вечерний обзор рынка акций 19.03.19. Рынки растут в ожидании заседания центральных банков
Глас Народавчера в 12:39
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Происшествия
Раскрыты данные «чёрного ящика» упавшего в Индонезии самолёта Boeing
Раскрыты данные "чёрного ящика" с самолёта Boeing, упавшего в Индонезии в 2018 году.
Обновлено в 05:40
Политика
Зеленский опережает Порошенко в предвыборном рейтинге почти на 15%
14 марта сообщалось, что предвыборный рейтинг Порошенко упал до 12,4%. Ранее сообщалось, что Порошенко и лидер «Радикальной партии» Украины Ляшко возглавили рейтинг недоверия со стороны украинских избирателей.
Обновлено в 05:25
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Тимати и Алёна Шишкова отпраздновали 5-летие дочери Алисы
Родители подарили девочке на 5-летие тематическую вечеринку с элементами повествования Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Ульяновске охранник школы показывал половые органы 10-летней ученице
Девочка рассказала родителям, что мужчина показывал ей свои половые органы и трогал ее. Родители обратились к правоохранителям.
Обновлено в 05:32
Политика
Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Бату Хасикова, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 05:19
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Экономика
ПИК назвал сумму необходимых для достройки текущих проектов кредитов
При переходе на эскроу-счета с 1 июля 2019 года крупнейшему российскому застройщику ГК «ПИК» потребуется открыть кредитные линии на сумму до 250 млрд руб. в горизонте двух-трех лет.
Обновлено в 05:42
Транспорт
В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Музыка
Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»
Обновлено в 05:51
Спорт
Туктамышева ответила Погорилой на критику её показательного номера
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на критические высказывания своей соотечественницы Анны Погорилой о её показательном номере.
Обновлено в 04:45
Политика
Путин отреагировал на отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов впервые вышли в свет вместе
Любопытно, что, несмотря на присутствие в зале Джона Траволты и Хелен Миррен, внимание публики и журналистов было приковано к экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак и ее спутнику, режиссеру Константину Богомолову.
Обновлено в 05:11
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для бездорожья
Напомним, обновлённый пикап Mitsubishi L200 был показан в конце прошлого года.
Обновлено вчера в 10:35
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Политика
Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале
На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Челябинске на кладбище расстреляли двоих мужчин
В Челябинске двое мужчин стали жертвами вооруженной разборки на Успенском кладбище.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Россия и Сирия предложили США совместную операцию по вывозу беженцев
«Предлагаем американской стороне принять участие в организации прикрытия проведения гуманитарной операции по эвакуации страдающих сирийских граждан с воздуха совместными усилиями ВКС России и командования Вооружённых сил США в зоне Эт-Танф», — отмечается в заявлении.
Обновлено в 05:58
Здоровье
В Погарской больнице установили современный компьютерный томограф
В районной больнице Погара лечение проходят также пациенты из Стародубского, Суземского и Трубчевского районов.
Обновлено в 04:53
Происшествия
За распространение стрима новозеландского стрелка арестован бизнесмен
Бизнесмена из Новой Зеландии заключили прод стражу из-за распространения онлайн-трансляции теракта в городе Крайстчерч.
Обновлено в 04:24
Политика
В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям Трампа о Бразилии
В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям президента США Дональда Трампа, допустившего возможность предоставить Бразилии статус союзнической страны, переадресовав вопрос к американским властям.
Обновлено в 05:40
Политика
Врио челябинского губернатора посетит Магнитогорск, где взорвался дом
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер планирует в ближайшее время посетить Магнитогорск и побывать в жилом доме, где в конце декабря произошел взрыв газа и погибли 39 человек.
Обновлено в 06:19
Общество
Некоторые судьи дословно копируют тексты судебных решений
Редакция «Новая газета» проанализировала ряд судебных актов, после чего сделала вывод о копировании текста судебных решений.
Обновлено в 03:52
Политика
Заблокировать отсрочку Brexit готовы две страны Евросоюза
В Париже и Риме ждут гарантий того, что отсрочка позволит Лондону подписать соглашение с Брюсселем и обеспечить себе организованный выход, в противном случае Италия и Франция выступят против продления сроков Brexit.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Жительницу Африки задержали за сутенёрство в Москве
В Москве задержана гражданка одной из стран Африки за преступление в сфере интим-услуг, сообщили журналистам 20 марта в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.
Обновлено в 05:01