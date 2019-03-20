Финансы
Американские индексы торгуются в минусеFinam.Ru вчера в 12:50
Нефть марки Brent растет на 0,84% до $68,25 за баррель. Цена на золото падает на 0,36% и торгуется на уровне $1301,41 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD торгуется в плюсе у отметки 1,1355, прибавляя 0,02%.
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Происшествия
Угонщика самолета «Аэрофлота» решили не выпускать на свободу
Угонщику самолета «Аэрофлота» Павлу Шаповалову продлили арест на период дальнейшего следствия, поскольку уже истек срок решения Ханты-Мансийского районного суда.
Обновлено в 05:56
Футбол
Асенсио может пропустить матчи с Норвегией и Мальтой
Полузащитник "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио может пропустить матчи квалификации Евро-2020 с Норвегией (23 марта) и Мальтой (26 марта).
Обновлено в 02:53
Здоровье
В детской поликлинике Пензы появился современный анализатор крови
Полностью автоматизированный анализатор для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) появился в линейке диагностического оборудования городской детской поликлиники Пензы, сообщили СМИ58 в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 04:58
Общество
Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей
За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:14
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Политика
Власти Украины ввели санкции против Володина
"Власти Украины ввели в отношении председателя Государственной думы Вячеслава Володина санкции", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:50
Общество
Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде
Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика
Определена стоимость всей недвижимости России
Совокупная кадастровая стоимость всех объектов недвижимого имущества в России превышает 672 триллиона рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Росреестра Викторию Абрамченко.
Обновлено в 06:41
Политика
В Венгрии заявили о потере $7 млрд из-за санкций против России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что экономика страны потеряла около $7 млрд из-за европейских санкций против России.
Обновлено в 04:54
Политика
Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах»
Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Под Воронежем обрушилось здание котельной: погибла женщина
Один человек погиб, двое пострадали в результате обрушения котельной в Новоуманском районе Воронежской области.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников
На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу
Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
Политика
Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака
ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15
Политика
Андрей Чибис назначен врио губернатора Мурманской области
Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.
Обновлено в 05:00
Финансы
Доллар подешевел ниже 64 рублей
Вместе с долларов вниз направился и курс евро: курс европейской валюты снижался на 23 копейки, до 72,83 рубля.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Испанский парапланерист чуть не сбил птицу во время полета
Алекс Колбек, занимавшийся парапланеризмом в горах Испании, заснял на видео, как он чуть не столкнулся с летящей птицей, сообщает UPI.
Обновлено вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк родила дочь в счастливом браке с фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено вчера в 03:10
Футбол
«Манчестер Сити» близок к подписанию новых контрактов с Зинченко и Зане
Как сообщает ESPN, «горожане» уже долгое время вели переговоры с Зане, однако только в последнее время стороны достигли прогресса в вопросе подписания нового контракта.
Обновлено в 06:11
Космос
Российский морской комплекс «Зефир-Т» получит новое оснащение
Обновлено в 06:10
Экономика
Володин поручил обсудить с банками снижение ставок по ипотеке
Депутатам Госдумы следует обсудить с банковским сообществом вопрос снижения ставки по ипотечным кредитам до 8%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта о предоставлении гражданам возможности получить ипотечные каникулы.
Обновлено в 05:33
Политика
Переименование Астаны в Нурсултан не изменит название жителей города
Астану переименовывают в Нурсултан по предложению преемника Назарбаева Касым-Жомарта Токаева. Отметим, что Астана переводится как "столица".
Обновлено в 06:03
Политика
Новый президент Казахстана решил посетить Россию
Обновлено в 05:30
Политика
S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»
Российская частная компания S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты "Зенит", размещенный два года назад.
Обновлено в 00:50
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Общество
Ространснадзор взыскал штрафов по системе «Платон» на 1,4 млрд рублей
Ространснадзор взыскал штрафов по системе «Платон» на 1,4 млрд рублей в 2018 году.
Обновлено в 06:16
Экономика
«Уральские локомотивы» разработают для РЖД двухэтажные электропоезда
"Российские железные дороги" (РЖД) и "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Siemens и группы "Синара") подписали соглашение о расширении парка пассажирских поездов РЖД за счет инновационных двухэтажных электропоездов.
Обновлено в 05:36