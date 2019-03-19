Финансы
В ожидании ФРС. Как ключевая ставка в США повлияет на российский рынокРБК 03:31
Решение американского регулятора по уровню ставки напрямую не влияет на российский рынок.
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Вечерний обзор рынка акций 19.03.19. Рынки растут в ожидании заседания центральных банков
Глас Народавчера в 12:39
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Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
ВМФ РФ получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году
Военно-морской флот (ВМФ) России получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году.
Обновлено в 06:37
Кино
Умер народный артист России Анатолий Адоскин
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено в 02:51
Технологии
«Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах
Работать с партнерами компания планирует по модели CPA (cost per action — оплата за действие), предполагающей фактическое совершение покупки в реальном магазине с оплатой онлайн или на кассе.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Семеро россиян ограбили обменник на Бали
Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
Обновлено в 05:35
Политика
Трамп начал встраивать Бразилию в Североатлантический альянс
Крайнюю заинтересованность в вовлечении Бразилии в структуры НАТО выразил президент США Дональд Трамп 19 марта в ходе совместной с президентом Бразилии Жаиром Болсонару пресс-конференции.
Обновлено вчера в 15:56
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»
Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.
Обновлено в 06:08
Политика
Путин призвал повысить доходы крымчан
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо повышать доходы жителей Крыма, а также выровнять цены на ряд товаров, стоимость которых в других регионах ниже.
Обновлено в 06:00
Политика
Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу Хасиков
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы
Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вышла в свет с Константином Богомоловым
Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе посетили международную премию в области классической музыки в Большом театре.
Обновлено в 08:45
Спорт
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии
Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:58
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Политика
Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах
Глава государства пригласил британских предпринимателей принять участие в реализации национальных проектов России.
Обновлено в 08:33
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Полиция сняла с рейса Сочи–Москва двух дебоширов
Сотрудники правоохранительных органов сняли с авиарейса Сочи–Москва двух пассажиров, которые во время посадки на борт самолета оскорбляли с использованием нецензурной лексики других граждан и экипаж, сообщает 20 марта «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 06:39
Политика
Опрос: Зеленский победит во втором туре выборов при любом сопернике
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский сможет стать победителем во втором туре президентских выборов при любом сопернике, об этом свидетельствуют результаты опроса.
Обновлено в 07:54
Общество
Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам
Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров
Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.
Обновлено в 00:39
Политика
Дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана
Обновлено в 05:11
Транспорт
Авиакомпания «Нордавиа» сменила название
Обновлено в 08:10
Космос
Российская станция на Венере сможет проработать только три часа
Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.
Обновлено в 09:07
Общество
Кузнецова предложила дать Минстрою полномочия по жилью для сирот
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с губернатором Забайкалья Александром Осиповым предложила передать полномочия по решению жилищных проблем детей-сирот в министерство строительства РФ.
Обновлено в 02:33
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело
В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.
Обновлено в 07:39
Общество
Настоящая весна придет в Москву в середине апреля
Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.
Обновлено в 02:02