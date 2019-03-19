Финансы
В ожидании ФРС. Как ключевая ставка в США повлияет на российский рынокРБК 03:31
Решение американского регулятора по уровню ставки напрямую не влияет на российский рынок.
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Вечерний обзор рынка акций 19.03.19. Рынки растут в ожидании заседания центральных банков
Глас Народавчера в 12:39
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Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
50-летняя Светлана Бондарчук снялась в бикини для обложки глянца
Фотографию с обложки Светлана опубликовала на своей странице в Instagram. На ней она предстала в красном бикини в ретро-стиле.
Обновлено в 01:02
Экономика
Семьям с доходом в два прожиточных минимума обещают пособия на детей
В правительство РФ на ближайшей неделе поступит законопроект о пособиях на первого и второго ребенка для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов.
Обновлено 17 марта в 09:39
Политика
В Госдуме обсудят взыскание с Украины нанесенных Крыму убытков
Совет Государственной думы РФ в среду, 20 марта, обсудит вопрос о взыскании с Украины компенсации за экономические потери Крыма, понесенные полуостровом за время нахождения в составе страны.
Обновлено в 04:05
Политика
Трамп выступил в защиту существующей в США системы коллегии выборщиков
Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку существующей уже более 200 лет в Соединенных Штатах системы непрямых выборов президента, при которой главу государства избирают члены так называемой коллегии выборщиков, а не граждане страны непосредственно.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов
Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 04:35
Энергетика
Цены промпроизводителей в России с начала 2019 года снизились на 1,2%
Цены производителей промышленных товаров в России в феврале 2019 года выросли на 0,1%, а в годовом выражении — на 0,9%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено вчера в 10:38
Экономика
Программу материнского капитала могут продлить до 2024 года
Министерство труда и соцзащиты предлагает продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 03:30
Политика
Пушков высказался об идее Трампа принять Бразилию в НАТО
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал идею президента США Дональда Трампа о вступлении Бразилии в состав НАТО.
Обновлено вчера в 18:19
Армия и оружие
ОСК передаст ВМФ в 2019 году 16 боевых кораблей
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст ВМФ России 16 новых кораблей в 2019 году.
Обновлено в 04:38
Политика
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Баскова застыдили за просьбу о помощи семье Началовой
Обновлено в 04:08
Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Происшествия
ФСБ показала видео тайника с оружием банды рейдеров из 90-х
ФСБ опубликовала видео тайника со взрывчаткой и оружием в Московской области, который принадлежит банды рейдеров из 90-х, причастных к убийствам и похищениям.
Обновлено в 03:36
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено вчера в 12:14
Авто
Subaru начала продажи обновленного седана Legacy
Обновленный седан Subaru Legacy появился в продаже в РФ, где предлагается как модель 2019 года для предварительного заказа.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
Экс-зампред правительства Хабаровского края отправлен в СИЗО
Экс-заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр природных ресурсов Василий Шихалев и крупный хабаровский лесопромышленник Александр Пудовкин отправлены в СИЗО.
Обновлено в 02:44
Экономика
Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов
Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 02:50
Общество
Социологи выяснили отношение россиян к феминизму
Феминизм поддерживает лишь треть россиян (31%), хотя за стремление к полному равенству прав женщин и мужчин выступает большинство (62%) граждан РФ, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 04:35
Общество
Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира
Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
Обновлено в 03:48
Интернет
Instagram запустил покупки внутри приложения
После нажатия на кнопку пользователь может выбрать размер и цвет, ввести данные для доставки и оплатить покупку, не выходя из приложения Instagram.
Обновлено в 02:57
Транспорт
На «Сортавале» и КАД отключили табло и знаки переменной информации
В Ленинградской области на «Сортавале» и КАД отключили табло и знаки переменной информации, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Обновлено в 04:24
Общество
«Уральские авиалинии» отозвали допуски на 67 маршрутов
Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» отозвал допуски на полеты по 67 маршрутам, говорится в материалах Росавиации (.pdf).
Обновлено в 03:37
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Франция и Италия приняли решение блокировать отсрочку Brexit
«Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход», — отметил он.
Обновлено в 04:33
Спорт
Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:12
Теннис
Все матчи турнира в Майами были перенесены на среду из-за дождя
Все матчи турнира в Майами: старт женских соревнований и игры мужской квалификации были перенесены на среду из-за с плохой погоды, информирует пресс-служба турнира.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстреле силовиков
При обстреле силовиков погибли два сотрудника Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 00:49
Путешествия
Названы самые популярные у российских туристов страны
Обновлено в 02:08