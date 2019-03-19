Финансы

В ожидании ФРС. Как ключевая ставка в США повлияет на российский рынокРБК 03:31

Решение американского регулятора по уровню ставки напрямую не влияет на российский рынок.
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В ожидании ФРС. Как ключевая ставка в США повлияет на российский рынок

РБК03:31

Вечерний обзор рынка акций 19.03.19. Рынки растут в ожидании заседания центральных банков

Глас Народавчера в 12:39
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Происшествия

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

50-летняя Светлана Бондарчук снялась в бикини для обложки глянца

Фотографию с обложки Светлана опубликовала на своей странице в Instagram. На ней она предстала в красном бикини в ретро-стиле.
Обновлено в 01:02
Экономика

Семьям с доходом в два прожиточных минимума обещают пособия на детей

В правительство РФ на ближайшей неделе поступит законопроект о пособиях на первого и второго ребенка для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов.
Обновлено 17 марта в 09:39
Политика

В Госдуме обсудят взыскание с Украины нанесенных Крыму убытков

Совет Государственной думы РФ в среду, 20 марта, обсудит вопрос о взыскании с Украины компенсации за экономические потери Крыма, понесенные полуостровом за время нахождения в составе страны.
Обновлено в 04:05
Политика

Трамп выступил в защиту существующей в США системы коллегии выборщиков

Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку существующей уже более 200 лет в Соединенных Штатах системы непрямых выборов президента, при которой главу государства избирают члены так называемой коллегии выборщиков, а не граждане страны непосредственно.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов

Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 04:35
Происшествия

СМИ раскрыли данные «черных ящиков» с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 04:27
Энергетика

Цены промпроизводителей в России с начала 2019 года снизились на 1,2%

Цены производителей промышленных товаров в России в феврале 2019 года выросли на 0,1%, а в годовом выражении — на 0,9%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено вчера в 10:38
Экономика

Программу материнского капитала могут продлить до 2024 года

Министерство труда и соцзащиты предлагает продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 03:30
Политика

Пушков высказался об идее Трампа принять Бразилию в НАТО

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал идею президента США Дональда Трампа о вступлении Бразилии в состав НАТО.
Обновлено вчера в 18:19
Армия и оружие

ОСК передаст ВМФ в 2019 году 16 боевых кораблей

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст ВМФ России 16 новых кораблей в 2019 году.
Обновлено в 04:38
Политика

Токаев вступил в должность президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес

Баскова застыдили за просьбу о помощи семье Началовой

Обновлено в 04:08
Финансы

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Происшествия

ФСБ показала видео тайника с оружием банды рейдеров из 90-х

ФСБ опубликовала видео тайника со взрывчаткой и оружием в Московской области, который принадлежит банды рейдеров из 90-х, причастных к убийствам и похищениям.
Обновлено в 03:36
Политика

Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области

Обновлено вчера в 12:14
Авто

Subaru начала продажи обновленного седана Legacy

Обновленный седан Subaru Legacy появился в продаже в РФ, где предлагается как модель 2019 года для предварительного заказа.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

Экс-зампред правительства Хабаровского края отправлен в СИЗО

Экс-заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр природных ресурсов Василий Шихалев и крупный хабаровский лесопромышленник Александр Пудовкин отправлены в СИЗО.
Обновлено в 02:44
Экономика

Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов

Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 02:50
Общество

Социологи выяснили отношение россиян к феминизму

Феминизм поддерживает лишь треть россиян (31%), хотя за стремление к полному равенству прав женщин и мужчин выступает большинство (62%) граждан РФ, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 04:35
Общество

Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
Обновлено в 03:48
Интернет

Instagram запустил покупки внутри приложения

После нажатия на кнопку пользователь может выбрать размер и цвет, ввести данные для доставки и оплатить покупку, не выходя из приложения Instagram.
Обновлено в 02:57
Транспорт

На «Сортавале» и КАД отключили табло и знаки переменной информации

В Ленинградской области на «Сортавале» и КАД отключили табло и знаки переменной информации, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Обновлено в 04:24
Общество

«Уральские авиалинии» отозвали допуски на 67 маршрутов

Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» отозвал допуски на полеты по 67 маршрутам, говорится в материалах Росавиации (.pdf).
Обновлено в 03:37
Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

Франция и Италия приняли решение блокировать отсрочку Brexit

«Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход», — отметил он.
Обновлено в 04:33
Спорт

Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:12
Теннис

Все матчи турнира в Майами были перенесены на среду из-за дождя

Все матчи турнира в Майами: старт женских соревнований и игры мужской квалификации были перенесены на среду из-за с плохой погоды, информирует пресс-служба турнира.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстреле силовиков

При обстреле силовиков погибли два сотрудника Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 00:49
Путешествия

Названы самые популярные у российских туристов страны

Обновлено в 02:08
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Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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