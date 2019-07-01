Рапорты об увольнении подали первый заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, в качестве заместителя директора курировавший тыловые вопросы.

с чего всё началось

По данным издания «Ъ», первый замглавы службы генерал-полковник Сергей Меликов и курировавший тыловые вопросы генерал-лейтенант Сергей Милейко подали рапорты об отставке. Отметим, что Виктора Золотова – семь заместителей.

В отставку подали два заместителя главы Росгвардии

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