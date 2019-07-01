Политика
В отставку подали два заместителя главы РосгвардииЦензуры.Нет 02:45
По данным издания «Ъ», первый замглавы службы генерал-полковник Сергей Меликов и курировавший тыловые вопросы генерал-лейтенант Сергей Милейко подали рапорты об отставке. Отметим, что Виктора Золотова – семь заместителей.
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с чего всё началось
Рапорты об увольнении подали первый заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, в качестве заместителя директора курировавший тыловые вопросы.Коммерсантъвчера в 18:01
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Авто
Fiat показал обновленный Fiat Ducato MY2020
Обновлено в 07:06
Происшествия
7 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области
7 человек погибли, судьба 9 неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева объяснила кардинальные перемены во внешности
Телеведущая Ляйсан Утяшева объяснила кардинальные изменения во внешнем виде.
Обновлено в 06:11
Политика
Кикабидзе поддержал заявление Катамадзе о России
Актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал высказывание грузинской певицы Нино Катамадзе, которая по политическим мотивам отказалась впредь выступать в России.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Меган Маркл решилась нарушить одну из главных королевских традиций
Герцогиню раскритиковали за «лицемерное» поведение. Вокруг Меган Маркл разгорается новый скандал.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
На Украине стартуют совместные с США военные учения в Чёрном море
Обновлено вчера в 15:09
Общество
ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей
ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Наука
Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу
Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начало массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров, пишет портал Phys.org.
Обновлено в 10:09
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
46-летнюю Наташу Королеву в новом имидже сравнили с подростком
Многие пишут в Сети о том, что Королева с мужем выглядят, как два подростка.
Обновлено в 05:00
Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Политика
Вакарчук с трибуны назвал Крым российским
Фронтмен группы «Океан Эльзы» и по совместительству лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал Крым российским.
Обновлено в 10:02
Гаджеты
Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей
Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей Юлия Кривошапко Продажи смартфонов в России продолжают расти.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о здоровье Аллы Пугачевой
Юморист опубликовал в Сети видео, на котором семья пришла "здороваться с морем", а также, отвечая на вопросы фанатов под постом, рассказал о здоровье Примадонны.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Сотрудников колонии обвинили не только в избиениях, но и в прослушке
Фонд «Общественный вердикт» пожаловался в СКР на ярославскую ИК-1 Адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова попросила Следственный комитет (СКР) возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
В США предрекли России проблемы с набором призывников
К 2024 году в России могут появиться проблемы с набором призывников.
Обновлено в 06:01
Общество
В Москву снова придет похолодание
Тепло задержится в Москве ненадолго. К концу недели температура воздуха снова понизится, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 09:20
Общество
Горенбург рассказал о главных проблемах Ural Music Night
Евгений Горенбург в интервью радио "Эхо-Москвы" рассказал, что организаторы не рассчитали количество зрителей.
Обновлено в 07:37
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Политика
Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»
"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщил в понедельник представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Пиар-директора Юлии Началовой разлучили с детьми
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева едва успела отойти после кончины певицы, как ее настигла новая беда.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
На вооружение ВСУ поступил бронеавтомобиль «Барс-8»
На вооружение Вооружённых сил Украины поступил бронеавтомобиль «Барс-8». Об этом сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей Красуля.
Обновлено в 10:21
Общество
Кандидатов в ФСБ хотят обязать указывать, что они писали в соцсетях
Кандидат на службу в ФСБ всегда заполняет анкету, в которой указывает основные сведения автобиографии.
Обновлено в 09:43