В отставку подал глава Нацсовета по телерадиовещанию УкраиныМойка78 08:38

О своей отставке объявил глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрий Артеменко. Об этом сообщается на сайте совета.

В отставку подал глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины

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