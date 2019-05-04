Политика

В отставку подал глава Нацсовета по телерадиовещанию УкраиныМойка78 08:38

О своей отставке объявил глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрий Артеменко. Об этом сообщается на сайте совета.
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Глава Нацсовета Украины по вопросам ТВ подал в отставку

Коммерсантъ07:46

Глава Нацсовета Украины по теле- и радиовещанию подал в отставку

ТАСС05:35

Глава Нацсовета Украины по ТВ объявил о своей отставке

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Газета.Ru05:58

Глава Нацсовета Украины по ТВ подал в отставку

Московский Комсомолец05:47

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку

РБК06:42

Глава Нацсовета Украины по теле- и радиовещанию подал в отставку

Говорит Москва06:30
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Юрий Анатольевич Артеменко
Украинский журналист
Украинский журналист, политик, общественный деятель, народный депутат Украины IV и V созывов. Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года.
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