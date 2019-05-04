Политика
В отставку подал глава Нацсовета по телерадиовещанию УкраиныМойка78 08:38
О своей отставке объявил глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрий Артеменко. Об этом сообщается на сайте совета.
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Политика
США пригрозили Ирану новыми санкциями
Напомним, что в прошлом году США расторгли в одностороннем порядке ядерную сделку с Ираном и в очередной раз ввели санкции против Тегерана.
Обновлено вчера в 17:04
Футбол
Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его
Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа
Израильские войска атаковали более десяти целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Северная Корея объяснила причину нового ракетного пуска
Северная Корея подтвердила проведение ракетных стрельб.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Общество
Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах
В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.
Обновлено в 14:03
Экономика
Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз
Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.
Обновлено вчера в 17:02
Здоровье
Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Финансы
Майские праздники растопчут российский рубль
Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время презентации в организации фильма о проекте «Песни Победы» исполнил вместе с солистками арт-группы «Сопрано» песню «На побывку едет молодой моряк».
Обновлено в 14:37
Футбол
«Ливерпуль» переиграл «Ньюкасл» и вернулся в лидеры чемпионата Англии
Футболисты "Ливерпуля" обыграли на выезде "Ньюкасл Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии и за тур до конца сезона снова вышли на первое место в таблице премьер-лиги.
Обновлено в 16:55
Единоборства
Геннадий Головкин выбрал нового тренера
Экс-чемпион мира в среднем весе 37-летний Геннадий Головкин назвал имя нового тренера.
Обновлено в 14:31
Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено в 18:09
Здоровье
Пожилой за бортом: миллионы россиян недополучают помощь соцслужб
По данным Росстата, почти девять миллионов граждан России старше 15 лет - чуть меньше 6% - ежедневно бесплатно ухаживают за своими близкими, нуждающимся в помощи.
Обновлено в 17:02
Общество
Как во Франции прошла 25-я акция «жёлтых жилетов»
В субботу, 4 мая, во французских городах в 25-й раз прошла протестная акция «жёлтых жилетов».
Обновлено в 16:31
Технологии
В облачную платформу Alibaba Cloud попали личные данные жителей Пекина
Фото: iStock Эксперт по кибербезопасности Джон Ветингтон обнаружил базу данных жителей Пекина в облачной платформе Alibaba Cloud.
Обновлено в 12:53
Наука
Создан единый дендрохронологический атлас засух
Исследователи из Нью-Йорка проанализировали метеорологические данные США за последние 20 лет, обнаружив, что количество засух увеличивалось пропорционально подъему средних температур.
Обновлено вчера в 21:42
Здоровье
Худеем срочно: 5 способов быстро привести фигуру в порядок к лету
Проснуться однажды утром с идеальной фигурой не получится, так что придется брать себя в руки и тщательно работать над телом.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке
Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище
Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Ксения Бородина возмутилась количеству российских и украинских девушек-эскортниц в Дубае
Телеведущая Ксения Бородина была возмущена количеством девушек-эскортниц из России и Украины в Дубае.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
На Красной площади началась ночная репетиция парада Победы
В Москве на Красной площади началась вторая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:50
Музыка
Названа истинная причина победы дочери Алсу в «Голосе»
Обновлено в 14:30
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Технологии
Meizu будет жить: компания получила деньги от китайского правительства
Китайская компания Meizu подтвердила, что получила дополнительное финансирование от муниципального фонда Чжухай.
Обновлено в 07:07