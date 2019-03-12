В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверленияГазета.Ru 04:14

Это может быть результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определенное место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке из-за которого стружка стягивалась в один угол.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в ведомстве не знают, почему эта стружка появилась в бытовом отсеке.

В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления

Происшествия Россия направила Польше запрос о выдаче экс-совладельца «Зимней вишни» Генпрокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче обвиняемого в даче взятки Вячеслава Вишневского, бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината, владевшего сгоревшим ТЦ «Зимняя вишня».

Происшествия В Приморье девятилетний ребенок провалился в шахту ливневки Как сообщает пресс-служба ведомства, сообщение о том, что на пересечении Новоникольского шоссе и улицы 8 Марта в шахту ливневки провалился девятилетний ребенок поступило в 19.28.

Общество Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.

Армия и оружие В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.

Происшествия На военной базе США в Японии произошел взрыв На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.

Экономика Стало известно, сколько заплатил за возвращение Крыма каждый россиянин Бывший заместитель министра финансов РФ Сергей Алексашенко подсчитал, в какую сумму обошлось жителям России присоединение Крыма.

Шоу-бизнес Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.

Экономика «КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23% Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.

Экономика Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Происшествия В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.

Происшествия Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Ленобласти пропавшая 11-летняя лыжница провела восемь часов в лесу 11-летнего ребенка нашли недалеко от Новоприозерского шоссе в районе Лемболово в понедельник около пяти часов утра.

Авто АвтоВАЗ снова модернизирует внедорожник LADA 4x4 АвтоВАЗ задумался об обновлении внедорожника Lada 4x4 текущего поколения, заводские инженеры выделили самые перспективные направления, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, при этом изменения не будут касаться двигателя или коробки передач, они остануться прежними.

Энергетика Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта «Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.

Общество Власти Челябинска сносят скандальный рынок на улице Доватора Как ранее сообщал Znak.com, рынок на Доватора имеет скандальную славу.

Экономика Банк «Открытие» выделит УГМК кредит на 21 млрд рублей Банк "Открытие" предоставит Уральской горно-металлургической компании (холдинг УГМК) кредит на 21 млрд руб. Эти деньги предприятию выдадут сроком на десять лет, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-релиз банка.

Шоу-бизнес Поклонники считают, что Потап порвал отношения с Настей Каменских Долгое время продюсер Потап и певица Настя Каменских скрывали свои романтические отношения, акцентируя внимание только на совместной работе.

Шоу-бизнес Блогерша Лена Миро обвинила звезд в лицемерии на похоронах Началовой Российские звезды шоу-бизнеса использовали похороны певицы Юлии Началовой для собственного пиара, проявив крайнее лицемерие.

Общество Около аэропорта «Домодедово» построят гигантский торговый центр Торговый центр площадью более 1 миллиона квадратных метров появится вблизи столичного аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости представитель авиагавани.

Космос Магнитная буря началась на Земле Магнитная буря, которую вызвали три мощные вспышки на солнце, надвигается на Землю, сообщает "Первый канал".