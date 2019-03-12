Космос
В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверленияГазета.Ru 04:14
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в ведомстве не знают, почему эта стружка появилась в бытовом отсеке.
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Это может быть результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определенное место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке из-за которого стружка стягивалась в один угол.
— Дмитрий Рогозин, российский политикПолитика Сегодня 04:16
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