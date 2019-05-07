В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили делоRT на русском 02:59

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств. Об этом информирует агентство «Украинские новости» со ссылкой на ответ НАБУ на запрос.

Происшествия Голодный слон напал на туристку В автономном округе Сишуанбаньна, провинция Юньнань, Китай, слон выбежал из национального парка и напал на туристку.

Футбол Лига чемпионов. «Ливерпуль» примет «Барселону» на «Энфилде» Сегодня в Англии состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».

Авто Названы 10 марок-лидеров на вторичном авторынке Санкт-Петербурга Второе место ТОП-10 марок-лидеров на рынке автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге занял прошлогодний лидер – отечественная LADA, на которую пришлось 2838 перепродаж.

Происшествия Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.

Общество Шарапова пришла на бал с бойфрендом-миллионером Шарапова впервые появляется на балу Института костюма, в отличие, например, от другой знаменитой на весь мир российской красавицы Ирины Шейк.

Технологии Tron в безопасности. Разработчики устранили критическую уязвимость За найденную уязвимость белый хакер получил вознаграждение от разработчиков в размере $1500.

Шоу-бизнес Владимир Пресняков объяснил, почему не появился на юбилее Пугачевой Оказалось, что Пресняков попросту не смог попасть на юбилей бывшей тещи, сообщил сайт «Дни.ру».

Авто Родстер Porsche 911 Speedster получил ценник в России В случае необходимости две накладки в «горбах» позволяют выдвигаться дугам безопасности, которые, как и у открытого Porsche 911 Carrera Cabriolet, входят в базовую комплектацию двухместной модели.

Наука Датчик на щеке проследит за составом слюны в реальном времени Устройство имеет относительно небольшой корпус и закрепляется на щеке таким образом, чтобы оно располагалось рядом с губой.

Политика Лавров переговорил с главой МИД Канады Глава МИД РФ Сергей Лавров перед встречей министров иностранных дел Арктического совета кратко обсудил ситуацию в Венесуэле с главой МИД Канады Христей Фриланд, а также обменялся парой фраз с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает РИА "Новости".

Политика Журналист из ФРГ назвал стотысячетонным блефом заявление США по Ирану Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер усомнился в заявлениях Соединённых Штатов об отправке авианосной группы к берегам Ирана в качестве сигнала.

Происшествия Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.

Экономика Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.

Происшествия Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10 Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

Шоу-бизнес Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.

Гаджеты ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM (embedded SIM, сим-карты, интегрированной в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство на этапе производства).

Политика Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.

Политика На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Происшествия В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

Спорт Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок Мужской мировой рейтинг возглавил американец Натан Чен. Следом за ним расположился представитель Японии Шома Уно.

Происшествия Появились новые данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100 У пациентов Центра имени Вишневского, доставленных в ожоговый центр после катастрофы пассажирского самолета SSJ-100, положительная динамика и есть все шансы на выздоровление.