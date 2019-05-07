Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили делоRT на русском 02:59
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств. Об этом информирует агентство «Украинские новости» со ссылкой на ответ НАБУ на запрос.
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Происшествия
Голодный слон напал на туристку
В автономном округе Сишуанбаньна, провинция Юньнань, Китай, слон выбежал из национального парка и напал на туристку.
Обновлено в 03:41
Политика
США считает Гуайдо избранным лидером Венесуэлы
Обновлено 05 мая в 11:11
Религия
Православные отмечают Пасху усопших
Обновлено в 02:58
Футбол
Лига чемпионов. «Ливерпуль» примет «Барселону» на «Энфилде»
Сегодня в Англии состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Обновлено в 03:35
Авто
Названы 10 марок-лидеров на вторичном авторынке Санкт-Петербурга
Второе место ТОП-10 марок-лидеров на рынке автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге занял прошлогодний лидер – отечественная LADA, на которую пришлось 2838 перепродаж.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Шарапова пришла на бал с бойфрендом-миллионером
Шарапова впервые появляется на балу Института костюма, в отличие, например, от другой знаменитой на весь мир российской красавицы Ирины Шейк.
Обновлено в 03:13
Технологии
Tron в безопасности. Разработчики устранили критическую уязвимость
За найденную уязвимость белый хакер получил вознаграждение от разработчиков в размере $1500.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков объяснил, почему не появился на юбилее Пугачевой
Оказалось, что Пресняков попросту не смог попасть на юбилей бывшей тещи, сообщил сайт «Дни.ру».
Обновлено вчера в 09:37
Авто
Родстер Porsche 911 Speedster получил ценник в России
В случае необходимости две накладки в «горбах» позволяют выдвигаться дугам безопасности, которые, как и у открытого Porsche 911 Carrera Cabriolet, входят в базовую комплектацию двухместной модели.
Обновлено в 02:46
Наука
Датчик на щеке проследит за составом слюны в реальном времени
Устройство имеет относительно небольшой корпус и закрепляется на щеке таким образом, чтобы оно располагалось рядом с губой.
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Лавров переговорил с главой МИД Канады
Глава МИД РФ Сергей Лавров перед встречей министров иностранных дел Арктического совета кратко обсудил ситуацию в Венесуэле с главой МИД Канады Христей Фриланд, а также обменялся парой фраз с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:55
Политика
Журналист из ФРГ назвал стотысячетонным блефом заявление США по Ирану
Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер усомнился в заявлениях Соединённых Штатов об отправке авианосной группы к берегам Ирана в качестве сигнала.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено вчера в 08:12
Экономика
Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков
Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10
Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei
ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM (embedded SIM, сим-карты, интегрированной в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство на этапе производства).
Обновлено в 01:00
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Спорт
Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок
Мужской мировой рейтинг возглавил американец Натан Чен. Следом за ним расположился представитель Японии Шома Уно.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Появились новые данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100
У пациентов Центра имени Вишневского, доставленных в ожоговый центр после катастрофы пассажирского самолета SSJ-100, положительная динамика и есть все шансы на выздоровление.
Обновлено в 01:49
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Авто
Пикап Bentley продадут на аукционе
Пикап начал свою жизнь как седан Bentley S1 1956 года.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Военнослужащая ВСУ упала в обморок рядом с Порошенко
Обновлено вчера в 10:09