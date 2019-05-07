Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили делоRT на русском 02:59
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств. Об этом информирует агентство «Украинские новости» со ссылкой на ответ НАБУ на запрос.
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Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Здоровье
Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет
Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Происшествия
По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека
В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.
Обновлено в 06:01
Общество
Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.
Обновлено в 04:58
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в апреле выросли на 5,2%
Обновлено в 04:23
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.
Обновлено в 06:01
Экономика
Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом»
Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.
Обновлено в 03:07
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks.
Обновлено в 02:03
Политика
Большинство россиян сочли аресты чиновников борьбой за сферы влияния
Более 50% опрошенных рассматривают такие аресты как следствие борьбы за передел сфер влияния либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике.
Обновлено вчера в 20:43
Экономика
Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов
Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Политика
В Стамбуле прошли протесты из-за отмены итогов выборов мэра
Жители некоторых районов Стамбула устроили «кастрюльный протест» в связи с решением ЦИКа отменить итоги выборов мэра, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:51
Происшествия
Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение
Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Политика
Названа дата новой встречи Лаврова и Помпео
Стала известная дата новой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей
Обновлено вчера в 06:25
Политика
Власти Мьянмы подтвердили освобождение журналистов Reuters
Власти Мьянмы подтвердили освобождение двух журналистов агентства Reuters, которые были приговорены к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне.
Обновлено в 03:56
Футбол
Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с Гаттузо
Обновлено в 03:28
Футбол
Александр Егоров: Бумаля за удар Фернандо надо было удалять
Кто-то должен был увидеть это грубое нарушение, но сработали плохо.
Обновлено в 05:11
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Наука
Первый в мире самолет без закрылков испытали в Британии
В Великобритании совершил свой первый полет экспериментальный беспилотник Magma, созданный инженерами компании BAE Systems.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Копия матери: Юлия Меньшова показала дочь
Актриса и ведущая Юлия Меньшова провела первые майские праздники в солнечной Барселоне вместе с 15-летней дочкой Таисией.
Обновлено в 05:53
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Больше 80 тыс. человек подписали петицию о запрете полетов SSJ-100
Напомним, 5 мая самолет SSJ-100 совершавший рейс по маршруту Москва-Мурманск, был вынужден вернуться в аэропорт и совершить экстренную посадку в Шереметьево.
Обновлено в 03:55
Наука
Археологи нашли в Китае 5000-летнюю гробницу с неизвестным оружием
Раскопки проводились в центральной части КНР. Их объектом был древний город Хуаншань.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Политика
Генпрокурор Украины объяснил неявку Порошенко на допрос
Генпрокурор Юрий Луценко объяснил очередную неявку украинского лидера на допрос неотложными государственными делами.
Обновлено в 05:44
Общество
Дождь пройдет перед парадом на Красной площади
Фронтальный раздел будет проходить через область прогноза, поэтому любое незначительное изменение может оказать значительное влияние.
Обновлено в 05:25
Религия
Радоница без авто: на кладбищах Новокузнецка ограничат доступ
В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время Родительского дня, 7 мая, на дорогах Новокузнецка вводят 14 дополнительных экипажей.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия
На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание
В Ленинском районном суде Кемерова началось заседание по делу о пожаре в "Зимней вишне". В зале суда один из приставов упал в обморок.
Обновлено в 03:46