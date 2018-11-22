Происшествия
В отношении рэпера Хаски возбуждено уголовное дело
В отношении рэпера Хаски возбуждено уголовное делоВести.Ru11:30
Хозяйка машины написала заявление в полицию. Правоохранительные органы возбудили дело и взяли Хаски под стражу. За недолгую карьеру рэпера Хаски (он же Дмитрий Кузнецов) провожали с выступлений по-разному: овации, рукоплескания, объятия поклонников.
Вести.Ru11:30
с чего всё началось
В отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) возбудили уголовное дело. Об этом РБК и РБК-Краснодар рассказали источники в правоохранительных органах.РБК05:43
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