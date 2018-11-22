Происшествия

В отношении рэпера Хаски возбуждено уголовное дело
Вести.Ru
11:30

Хозяйка машины написала заявление в полицию. Правоохранительные органы возбудили дело и взяли Хаски под стражу. За недолгую карьеру рэпера Хаски (он же Дмитрий Кузнецов) провожали с выступлений по-разному: овации, рукоплескания, объятия поклонников.
Вести.Ru11:30
с чего всё началось

Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело

В отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) возбудили уголовное дело. Об этом РБК и РБК-Краснодар рассказали источники в правоохранительных органах.
РБК05:43

Подробнее о событии

На рэпера Хаски завели уголовное дело

ТАСС11:06

«Поклонники просили спеть — я послушал»: против Хаски возбудили уголовное дело

Телеканал 360°10:46

У адвоката нет данных о возбуждении уголовного дела против рэпера Хаски

РИА Новости06:05

Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело

РБК05:43

СМИ: в Краснодаре против рэпера Хаски завели уголовное дело за повреждение чужой машины

Кубань 2405:26

Против Хаски возбуждено уголовное дело

Дождь05:11

Источник: На рэпера Хаски завели уголовное дело в Краснодаре

РБК Краснодар02:52
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Происшествия

ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после событий в Керчи

В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на российские образовательные учреждения, заявил представитель ФСБ России Сергей Егоров.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В ОСК оценили повреждения «Адмирала Кузнецова» от падения крана

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что восстановление "Адмирала Кузнецова" обойдется в 70 млн рублей.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.
Обновлено в 12:04
Происшествия

У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби

Обновлено в 11:38
Происшествия

СК начал проверку после гибели рабочего на стройке в Новой Москве

Следователи организовали проверку в связи с гибелью одного рабочего и травмированием ещё двоих из-за обрушения конструкций на стройке в Новой Москве.
Обновлено в 11:44
Происшествия

ФСБ проводит обыски в Едином миграционном центре Петербурга

Силовики проводят обыски в Едином миграционном центре в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "Подтверждаем факт участия [в обысках], отказываемся от дальнейших комментариев", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о следственных действиях в учреждении.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Завербованный террористами мигрант задержан в Петербурге

Обновлено в 11:50
Происшествия

В Шотландии неизвестный напал с ножом на психиатрическую больницу

На юго-западе Шотландии неизвестный напал с ножом на медсестру психиатрической больницы.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

Обновлено в 12:03
Происшествия

СК завершил расследование убийства старейшей работницы Мариинки

Следователи ГСУ СК РФ по Петербургу завершили расследование убийства 93-летней работницы Мариинского театра Нины Мациной.
Обновлено в 11:19
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье

В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В российских офисах Bridgestone прошли обыски

Сотрудники Балтийской таможни провели обыски в офисах японского производителя шин Bridgestone в Москве, Петербурге и Ульяновске.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Пострадавшая при пожаре в Туле женщина находится в тяжелом состоянии

Женщина, пострадавшая на пожаре в жилом доме в Туле, в котором в среду вечером погибли четверо детей, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево

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Источник: водитель телеведущей сам спровоцировал конфликт с Мамаевым и Кокориным

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов отказался комментировать наличие в материалах дела такой записи в связи с подпиской о неразглашении тайны следствия.
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Город на юге России, расположенный на правом берегу реки Кубани, на расстоянии 120 км от Чёрного моря, 140 километров от Азовского моря и 1300 км к югу от Москвы. Административный центр Краснодарского края. Образует городской округ муниципальное образование город Краснодар.
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